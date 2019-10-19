Фото: в Латвии автомобиль припарковали на стене дома

Авария произошла в Ильгюциемсе, на улице Буллю, 40b. На снимках также видно, что растущее рядом дерево вырвано с корнем. У легкового автомобиля поврежден бампер.

ФОТО: Facebook.com/sadursme

Редакция Русского TVNET обратилась к Госполиции за комментарием, поскольку информация о том, как произошел инцидент не была опубликована.

Как отметила представитель Госполиции Лина Кальке, в 14.21 стражам порядка поступил вызов из Ильгюциемса - автомобиль марки Honda наехал на дерево и врезался в дом. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия.