Сб, 19.10.2019
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Фото: в Латвии автомобиль припарковали на стене дома

ФОТО: Facebook.com/sadursme

В субботу, 19 октября, в соцсетях появились фотографии весьма необычного ДТП - в латвийском городе автомобиль будто сдуло ветром на многоквартирный дом.

Авария произошла в Ильгюциемсе, на улице Буллю, 40b. На снимках также видно, что растущее рядом дерево вырвано с корнем. У легкового автомобиля поврежден бампер. 

ФОТО: Facebook.com/sadursme

Редакция Русского TVNET обратилась к Госполиции за комментарием, поскольку информация о том, как произошел инцидент не была опубликована.

Как отметила представитель Госполиции Лина Кальке, в 14.21 стражам порядка поступил вызов из Ильгюциемса - автомобиль марки Honda наехал на дерево и врезался в дом. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия.

Пользователи в Facebook пишут, что выглядит так, будто машина выпала с окна или балкона.

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