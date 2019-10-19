Картина дня: неквалифицированные тренеры в MyFitness, роковой комментарий в Facebook и электронные визы в Россию

Вот это поворот: у сотни тренеров в MyFitness нет свидетельства о квалификации

В крупнейшей в Балтии сети спортклубов (в Эстонии — 20 спортклубов) MyFitness только у каждого седьмого тренера есть свидетельство о квалификации. Сам клуб считает, что поводов для беспокойства нет, поскольку, хотя у тренеров нет профессиональной квалификации, они прошли много ценных курсов. Читать далее...

Оскорбительный комментарий в Facebook мог стать роковым для потенциального советника министра

Вчера было объявлено, что ранее приговоренный к условному сроку за несколько проступков Якко Вяли станет новым советником министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго. Сегодня Кинго уточнила в соцсетях, что должность Вяли не получит. Читать далее...

Мужчина с ружьем пришел в отделение полиции

Октябрь стал месяцев добровольной сдачи незаконного оружия. На прошлой неделе в Пайдеское отделение полиции зашел мужчина с гладкоствольным охотничьим ружьем. Читать далее...

Не только Петербург: по электронной визе можно будет попасть и в другие города России

Министерство иностранных дел (МИД) России начало работу над законопроектом о краткосрочных электронных визах в страну на 16 дней. Они будут введены в городах, которые наиболее популярны у туристов. Читать далее...

Галерея: легковой автомобиль столкнулся с мопедом

В субботу днем на перекрестке Карьямаа и Рингпуйестеэ в Мыйзакюла произошла авария, в ходе которой столкнулись легковой автомобиль Ford и мопед. Два молодых человека пострадали и были доставлены в больницу. Читать далее...

Осторожно! Жертвой этих мошенников может стать кто угодно

За последние два месяца полиция зарегистрировала два случая в центре Пярну, когда мошенники пытались обмануть людей, требуя предоплату, не предлагая товара. Читать далее...

Мощно! Эстонская полиция показала, что помогает круглосуточно обеспечивать безопасность людей

В начале сентября в соцсетях запустился флешмоб #TetrisChallenge: сотрудники экстренных служб раскладывают весь необходимый для работы инвентарь как элементы тетриса. Вызов приняли и сотрудники Департамента полиции и погранохраны Эстонии. Читать далее...

Сотрудники Таллиннского аэропорта назвали пять запрещенных предметов, которые часто пассажиры оставляют в ручной клади

Чтобы быстро и без проблем пройти предполетный досмотр, сотрудники G4S Eesti из службы безопасности Таллиннского аэропорта советуют заранее ознакомиться с правилами, касающимися предметов, которые запрещается провозить в ручной клади. Читать далее...

В Турции погибла пятилетняя девочка из России