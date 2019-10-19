Эстонский политик считает, что Великобритания могла бы устроить новый референдум по Брекзиту

«Учитывая текущую ситуацию вокруг Брекзита, для британского парламента было бы наиболее справедливым и ясным способом объявить новый референдум. Прошлый референдум был давно, и за это время население Великобритании избирательного возраста изменилось примерно на шесть миллионов человек. Это касается как тех, кто достиг возраста голосования после референдума, так и тех, кто покинул этот мир», - отметил Паэт.