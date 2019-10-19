Сб, 19.10.2019
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Эстонский политик считает, что Великобритания могла бы устроить новый референдум по Брекзиту

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Урмас Паэт.

ФОТО: Remo Tõnismäe/ Postimees

Депутат Европарламента Урмас Паэт заявил, что Великобритания могла бы провести новый референдум о выходе из Европейского Союза, передает Postimees.

«Учитывая текущую ситуацию вокруг Брекзита, для британского парламента было бы наиболее справедливым и ясным способом объявить новый референдум. Прошлый референдум был давно, и за это время население Великобритании избирательного возраста изменилось примерно на шесть миллионов человек. Это касается как тех, кто достиг возраста голосования после референдума, так и тех, кто покинул этот мир», - отметил Паэт.

«И, конечно же, весь беспорядок, который значительная часть британских политиков реорганизовала в Брекзит. Таким образом, если в случае подобного исторического выбора хотят принять решение по существу, пришлось бы организовать новый референдум. Все остальное - это просто формальности, которых слишком много в связи с этим важным для будущего Великобритании решением. И это также по сути неверно», - добавил Паэт.

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