Эстонский политик считает, что Великобритания могла бы устроить новый референдум по Брекзиту

Депутат Европарламента Урмас Паэт заявил, что Великобритания могла бы провести новый референдум о выходе из Европейского Союза, передает Postimees.
«Учитывая текущую ситуацию вокруг Брекзита, для британского парламента было бы наиболее справедливым и ясным способом объявить новый референдум. Прошлый референдум был давно, и за это время население Великобритании избирательного возраста изменилось примерно на шесть миллионов человек. Это касается как тех, кто достиг возраста голосования после референдума, так и тех, кто покинул этот мир», - отметил Паэт.
«И, конечно же, весь беспорядок, который значительная часть британских политиков реорганизовала в Брекзит. Таким образом, если в случае подобного исторического выбора хотят принять решение по существу, пришлось бы организовать новый референдум. Все остальное - это просто формальности, которых слишком много в связи с этим важным для будущего Великобритании решением. И это также по сути неверно», - добавил Паэт.