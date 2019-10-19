Эксперты рассказали, когда рождаемость в Эстонии станет положительной

В сентябре в Эстонии зарегистрировали 1226 рождений и 1177 смертей, и рождаемость демонстрирует тенденцию к росту уже несколько месяцев, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

"У нас сейчас больше рождается детей в летние месяцы, а смертность более высокая зимой и осенью. Поэтому с мая по сентябрь длится пятимесячный период, когда рождаемость положительная", - сказала ведущий аналитик Департамента статистики Алис Таммур.