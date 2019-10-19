Сб, 19.10.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Эксперты: рождаемость в Эстонии станет положительной примерно через 20 лет

Эксперты: рождаемость в Эстонии станет положительной примерно через 20 лет

Младенец.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Хотя в сентябре этого года число родившихся в Эстонии детей превысило число умерших, и детей родилось больше, чем в сентябре 2018 года, аналитики считают, что этот важный демографический показатель в стране станет положительным лишь через 20 лет, передает Rus.ERR.

В сентябре в Эстонии зарегистрировали 1226 рождений и 1177 смертей, и рождаемость демонстрирует тенденцию к росту уже несколько месяцев, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

"У нас сейчас больше рождается детей в летние месяцы, а смертность более высокая зимой и осенью. Поэтому с мая по сентябрь длится пятимесячный период, когда рождаемость положительная", - сказала ведущий аналитик Департамента статистики Алис Таммур.

"Через несколько десятилетий, когда поколения 1990-х годов у нас начнут выходить из детородного возраста, и им на смену придут более многочисленные поколения, которые сами родились в начале этого века", - пояснил младший научный сотрудник Таллиннского университета Марк Гортфелдер.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ