Эксперты: рождаемость в Эстонии станет положительной примерно через 20 лет

Хотя в сентябре этого года число родившихся в Эстонии детей превысило число умерших, и детей родилось больше, чем в сентябре 2018 года, аналитики считают, что этот важный демографический показатель в стране станет положительным лишь через 20 лет, передает Rus.ERR.
В сентябре в Эстонии зарегистрировали 1226 рождений и 1177 смертей, и рождаемость демонстрирует тенденцию к росту уже несколько месяцев, сообщила в пятницу "Актуальная камера".
"У нас сейчас больше рождается детей в летние месяцы, а смертность более высокая зимой и осенью. Поэтому с мая по сентябрь длится пятимесячный период, когда рождаемость положительная", - сказала ведущий аналитик Департамента статистики Алис Таммур.
"Через несколько десятилетий, когда поколения 1990-х годов у нас начнут выходить из детородного возраста, и им на смену придут более многочисленные поколения, которые сами родились в начале этого века", - пояснил младший научный сотрудник Таллиннского университета Марк Гортфелдер.