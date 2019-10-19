Сторонники EKRE устроили скандал на мероприятии ЛГБТ-сообщества: была вызвана полиция

К сожалению, как подтвердили участники, из-за пришедших на мероприятие враждебно настроенных членов EKRE и их сторонников им пришлось уйти и проводить заседание в другом месте.

Ранее мероприятием уже интересовались местные члены EKRE, руководитель Пярнуского округа Хелле Куллеркупп сказала редакции, что они планируют послушать, что говорят молодым, проанализировать это и задать уместные вопросы.

Вчера вечером в Доме молодежи собралось несколько десятков слушателей, половина пришедших была связана с EKRE. Журналистов на мероприятие не пустили.

По словам Куллеркупп, им сразу дали понять, что на этом мероприятии их не ждут. «Лично я как мать и бабушка, просто хотел узнать, что говорят школьникам. И как медицинский работник, я не знаю, является ли это необходимым образованием для молодежи», - сказала она.

По словам одного из участников, в начале мероприятия из зала доносились гомофобные выражения.

Участник так рассказал редакции о своих впечатлениях: «Пошел на мероприятие, чтобы узнать о деятельности объединения. Сначала подумал, как здорово, что люди идут в Дом молодежи и на мгновение поверил, что в Пярну есть пожилые люди, которые относятся к этому сообществу, поскольку не пришло в голову, что в Пярну сейчас произойдет атака на ЛГБТ-движение».

По словам молодого человека, еще до начала мероприятия начался конфликт: более десяти человек, которые явно пришли не с добрыми намерениями и были настроены воинственно, хотели участвовать. «Изначально организаторы не хотели пускать их в зал, но через некоторое время впустили. Пожилые женщины действительно были очень воинственны. Желание присутствовать на вечере было настолько сильным, что одна из дам солгала организаторам, сказав: «Я тоже гомо», и спросила, почему ей не разрешают войти», - рассказал участник.

«Когда дамы вошли в зал, они были совсем не дружелюбны. Они хотели знать, чему учат их детей, и порой казалось, что они полагают, что операции по смене пола проведут прямо на этой встрече», - сказал участник. Молодой человек отметил, что, судя по возрасту дам, их дети давно закончили школу. «Самым замечательным был момент, когда одна злая бабушка угрожающе повысила голос и сказала, что они не агрессивны, а затем один из участников метко сказал, что если он раньше не боялся, этот момент его напугал», - рассказал молодой человек.

По словам Куллеркупу, руководитель эстонского ЛГБТ-сообщества Кристель Раннаяэре заявила, что они не чувствуют себя в такой компании в безопасности и мероприятие было отменено. Она также подтвердила, что для участников мероприятия была вызвана полиция, но организаторы уехали до того, как приехали блюстители порядка. По словам главы местного округа EKRE, приехавшие сотрудники полиции были озадачены.