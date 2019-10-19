Таллинн посетил последний в этом сезоне круизный лайнер

В 8 часов утра в субботу в порт Ванасадам пришло круизное судно Aidaaura под итальянским флагом, оно доставило до 1250 круизных туристов и покинет Таллинн в 17 часов.

Ожидалось, что в общей сложности Таллинн в течение этого завершающегося круизного сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершается 19 октября, то есть в субботу.