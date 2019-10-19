Меркель и Путин обсудили встречу в "нормандском формате"

"Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки" - то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами", - комментирует разговор пресс-служба Кремля.

9 октября Меркель поговорила с президентом Украины Владимиром Зеленским, речь шла тоже о встрече в рамках "нормандского формата". Меркель и Зеленский, по словам представителя правительства ФРГ, согласились, что условия для ее проведения выполнены, отметив подписание в белорусской столице 1 октября так называемой "формулы Штайнмайера".

Представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных республик Донбасса подписали "формулу Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября в Минске. Контактная группа договорилась о разведении сил и средств на участке Золотое и Петровское 7 октября.

Согласно этому документу, Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный - после того как результаты этих выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Голосование также должно пройти под контролем ОБСЕ.