Протестующие против Брекзита. ФОТО: SIMON DAWSON/REUTERS

Британский парламент не стал рассматривать сделку о разводе с Евросоюзом, согласованную Борисом Джонсоном, и теперь премьер-министр обязан просить Брюссель об отсрочке Брекзита. Проиграв очередной бой депутатам, Джонсон не теряет надежды выиграть сражение за выход Британии из ЕС 31 октября.

За три с лишним года с того момента, как британцы с перевесом 52/48% проголосовали на референдуме за выход из ЕС, Лондон и Брюссель уже дважды согласовывали условия расставания. Однако британский парламент трижды отклонял предыдущую сделку и не спешит одобрять нынешнюю.

Точка в этом мучительном разводе должна была быть поставлена в субботу: ради этого парламент согласился работать в выходные впервые с военных времен Фолклендского конфликта почти 40-летней давности. Фоном к историческому заседанию должен был стать многотысячный протест противников Брекзита у стен парламента. Все было готово к "суперсубботе".

Но что-то пошло не так.

Оппозиция сходу заявила, что не доверяет Джонсону - лидеру кампании за выход из ЕС, поскольку считает, что он вольно обращается с фактами и правдой. Их опасения разделили и некоторые коллеги премьера по консервативной партии. И решили подстраховаться от беспорядочного Брекзита, в стремлении к которому они давно обвиняют Джонсона и его ближайших соратников.

Для этого один из ветеранов тори Оливер Летвин внес поправку, которая запрещает выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок 31 октября.

Депутаты поддержали его 322 голосами против 306.

Что дальше?

По закону до вечера субботы Джонсон обязан отправить в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Брекзита по крайней мере на три месяца. Он обещал, что "лучше сдохнет в канаве". И в субботу повторил угрозу.

"Я не буду вести переговоры об отсрочке с ЕС", - сказал премьер, не выигравший еще ни одного голосования в парламенте.

Он уверен, что Британия завершит развод с Евросоюзом в намеченный срок 31 октября, и пообещал внести пакет законов, о которых говорится в "поправке Летвина", уже во вторник.

Если депутаты утвердят его, то теоретически остается возможность провести весь пакет через обе палаты парламента и проголосовать за сделку с ЕС к 31 октября. Но для этого необходима предельная кооперация со стороны парламента, в котором у Джонсона нет большинства.

Судя по итогам субботнего голосования, сделка еще имеет шансы на успех. Многие депутаты, включая самого автора поправки Летвина, готовы поддержать соглашение Джонсона с ЕС. Но голосуют против премьера, поскольку видят опасность выхода без соглашения.

Как только угроза "no-deal" будет отведена, они поддержат правительство.

Однако на этом пути Британию и ЕС ждут новые сюрпризы. К законам, которые нужно принять на следующей неделе, депутаты могут вносить поправки. И очень многие, включая лейбористов, хотят воспользоваться этим и обязать правительство вынести соглашение на новый референдум.

Оппозиция не отказывается и от возможности выдвинуть вотум недоверия правительству, что приведет к досрочным выборам, которых давно требуют консерваторы. Это также чревато отсрочкой.

И даже если Джонсон убедит депутатов выйти с соглашением 31 октября, это только начало. Сделка с ЕС касается лишь условий развода и предусматривает переходный период до декабря 2020 года.

На это время все останется как есть. Но потом сражение начнется сначала: "no-deal" вернется в повестку дня, если на смену статус-кво не придет торговое соглашение, близкое к нынешнему союзу с ЕС.

Без него перебои в торговле и гигантские убытки неизбежны, о чем неоднократно предупреждали бизнес, ученые и даже само правительство. А на заключение подобных соглашений обычно уходят годы, особенно с учетом заявленной Джонсоном цели отойти от европейских стандартов и регулирования.