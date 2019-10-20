Вс, 20.10.2019
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Водитель сбил девочку и бросил ее на дороге

Полицейский автомобиль.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В субботу, 19 октября, в Харьюмаа молодой человек на Volvo сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.

В 06:19 в Харьюмаа в волости Сауэ на третьем километре Аэсмяэ-Хагери-теэ 23-летний мужчина на автомобиле Volvo V70 сбил 14-летнюю девочку. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Водитель Volvo после аварии покинул место происшествия, но позже был задержан.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло четыре серьезных ДТП, в которых пострадали пять человек. Также полиция задержала 36 водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух в состоянии наркотического опьянения.

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