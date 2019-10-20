Массовые нападения собак в Таллинне: шестилетний ребенок был госпитализирован

За последние два месяца Муниципальная полиция (МуПо) зафиксировала в Таллинне десяток нападений собак, что для такого короткого периода времени невероятно большая цифра, сообщает пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.
«В 19.30 подошел к своему подъезду, возвращаясь с прогулки со своей таксой. Она была на поводке. В тот момент, когда я выбрасывал пакет с фекалиями в мусорный ящик, открылась дверь подъезда и вышли с хозяином два бультерьера на поводке. У одного не было намордника. Все произошло мгновенно и неожиданно — оба бультерьера напали на мою собаку», - рассказывает владелец пострадавшей таксы.
Бультерьер без намордника прокусил кожу и мышцы таксы. Владелец бультерьеров оттащил их от пострадавшей собаки и принес свои извинения. «Я принял извинения, но предупредил, что обращусь в Муниципальную полицию», - говорит хозяин таксы.
Пострадавшей собаке назначили лечение антибиотиками. К счастью, она поправляется. Материальный ущерб выясняется, но моральный ущерб не компенсировать.
Старший инспектор МуПо района Хааберсти Талех Гусейнов встретился с двумя сторонами конфликта, производство завершено и владелец бультерьеров был наказан. «К счастью, у дома есть работающая система видеонаблюдения и благодаря этому были доказательства, - сказал он, отметив, что каждый владелец должен учитывать, что поведение собак непредсказуемо. - Каждое нападение собаки неожиданно. Постоянно слышим от владельцев, что их любимец является самым дружелюбным животным в мире, но все-таки из года в год происходят подобные инциденты. Особенно в случае охотничьих и боевых собак владелец на прогулку должен надевать им намордники. Тогда подобных инцидентов не случится».
В Хааберсти за последние несколько месяцев произошло уже три нападения собак, производство по одному из них — собака без поводка напала на тропе здоровья на велосипедиста — до сих пор не завершено, поскольку, несмотря на отправленные повестки и обещания, владелец так и не явился. Также в Пыхья-Таллинне произошло несколько нападений собак, одно из которых закончилось госпитализацией шестилетнего мальчика — он провел в больнице неделю. В этом случае также речь идет о боевой породе собак. К счастью, отец мальчика успел вырвать ребенка из пасти собаки.