Массовые нападения собак в Таллинне: шестилетний ребенок был госпитализирован

«В 19.30 подошел к своему подъезду, возвращаясь с прогулки со своей таксой. Она была на поводке. В тот момент, когда я выбрасывал пакет с фекалиями в мусорный ящик, открылась дверь подъезда и вышли с хозяином два бультерьера на поводке. У одного не было намордника. Все произошло мгновенно и неожиданно — оба бультерьера напали на мою собаку», - рассказывает владелец пострадавшей таксы.

Бультерьер без намордника прокусил кожу и мышцы таксы. Владелец бультерьеров оттащил их от пострадавшей собаки и принес свои извинения. «Я принял извинения, но предупредил, что обращусь в Муниципальную полицию», - говорит хозяин таксы.

Пострадавшей собаке назначили лечение антибиотиками. К счастью, она поправляется. Материальный ущерб выясняется, но моральный ущерб не компенсировать.

Старший инспектор МуПо района Хааберсти Талех Гусейнов встретился с двумя сторонами конфликта, производство завершено и владелец бультерьеров был наказан. «К счастью, у дома есть работающая система видеонаблюдения и благодаря этому были доказательства, - сказал он, отметив, что каждый владелец должен учитывать, что поведение собак непредсказуемо. - Каждое нападение собаки неожиданно. Постоянно слышим от владельцев, что их любимец является самым дружелюбным животным в мире, но все-таки из года в год происходят подобные инциденты. Особенно в случае охотничьих и боевых собак владелец на прогулку должен надевать им намордники. Тогда подобных инцидентов не случится».