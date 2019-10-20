Пьяный водитель вылетел с дороги в поле

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что в субботу, 19 октября, в 13.15 в Валгамаа в волости Тырва на четвертом километре шоссе Рулли-Йыгевесте 26-летний пьяный водитель на автомобиле Audi S6 вылетел с дороги в поле. Водитель был доставлен в Валгаскую больницу.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло четыре серьезных ДТП, в которых пострадали пять человек. Среди пострадавших и 14-летняя девочка, которую сбил молодой водитель и скрылся с места происшествия (подробнее читайте здесь). Также полиция задержала 36 водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух в состоянии наркотического опьянения.