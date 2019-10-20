Вс, 20.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

Пьяный водитель вылетел с дороги в поле

Место ДТП. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kaspar Pokk

Вчера днем пьяный молодой человек на Audi вылетел с дороги и оказался в поле.

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что в субботу, 19 октября, в 13.15 в Валгамаа в волости Тырва на четвертом километре шоссе Рулли-Йыгевесте 26-летний пьяный водитель на автомобиле  Audi S6 вылетел с дороги в поле. Водитель был доставлен в Валгаскую больницу.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло четыре серьезных ДТП, в которых пострадали пять человек. Среди пострадавших и 14-летняя девочка, которую сбил молодой водитель и скрылся с места происшествия (подробнее читайте здесь). Также полиция задержала 36 водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух в состоянии наркотического опьянения. 

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