Disney ищет фанатов, согласных смотреть фильмы за деньги

На сайте review.org сообщили, что Disney ищет фанатов, которые были бы согласны начиная с 12 ноября просмотреть 30 любимых фильмов на новом стриминговом сервисе компании Disney+. Оплата за тяжелый труд — до 1000 долларов.
От людей, которых наймут на работу, просят просмотреть 30 фильмов до финальных титров, а после дать оценку сервису Disney+.
От кандидатов требуется наличие по крайней мере двух активных каналов в соцмедиа. Также кандидаты должны быть по меньшей мере 18-и лет и гражданами США.
Также помимо гонорара пятеро фанатов получат бесплатный аккаунт Disney+ на год.
Открытие стримингового сервиса большой шаг для компании, которым Disney желает составить конкуренцию Netflix, Apple и HBO Max (Warner Media)
Disney намерен получить 60-90 миллионов пользователей сервиса к 2025 году.