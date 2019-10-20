Disney ищет фанатов, согласных смотреть фильмы за деньги

От людей, которых наймут на работу, просят просмотреть 30 фильмов до финальных титров, а после дать оценку сервису Disney+.

От кандидатов требуется наличие по крайней мере двух активных каналов в соцмедиа. Также кандидаты должны быть по меньшей мере 18-и лет и гражданами США.

Также помимо гонорара пятеро фанатов получат бесплатный аккаунт Disney+ на год.

Открытие стримингового сервиса большой шаг для компании, которым Disney желает составить конкуренцию Netflix, Apple и HBO Max (Warner Media)