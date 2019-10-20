Успех эстонского бизнеса: как Operail из гадкого утенка превратился в лебедя

После исчезновения транзита восточного соседа предприятию Operail (бывшее название EVR Cargo) пришлось нелегко. Новую жизнь вдохнуло назначение председателем правления Рауля Тоомсалу в 2016 году, который ранее руководил корпоротивным банкингом SEB Grupp в России.

После чего Operail отличилось смелыми бизнес-решениями. К примеру, летом 2017 года предприятие купило из России вагонов на 35 миллионов евро, чтобы сдавать их в аренду и получать прибыль. И хотя сделку критиковали — один из реформистов даже сравнил ее с развитием химической промышленности в Сирии, - это стало самым прибыльным проектом в истории предприятия: годовая чистая прибыль составила 9,2 млн евро.

Теперь время для следующих завоевания. Operail основало дочернюю фирму Operail Finland Oy, взяло кредит и инвестирует 50 млн евро в организацию железнодорожных грузоперевозок в Финляндии. Новость попала в крупнейшие финские газеты.

«Наконец у нас камень с сердца свалился, – признается Тоомсалу. – Дорога к этому моменту была долгой и трудной, длилась почти год».

Operail Finland Oy руководит Илкка Сеппянен, имеющий большой опыт работы в железнодорожном концерне Финляндии VR. В течение своей карьеры Сеппянен руководил в VR группе продажами грузоперевозок по железной дороге, отвечал за логистику и безопасность. По словам Лукка, Сеппянен – один из сильнейших руководителей и знатоков в железнодорожной сфере Финляндии. «Сеппянен знаком со всеми важными заинтересованными группами и клиентами, а его знания и опыт работы в железнодорожной сфере, несомненно, исключительны и бесценны», – сказал Лукка.