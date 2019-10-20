Успех эстонского бизнеса: как Operail из гадкого утенка превратился в лебедя

Государственная компания Operail, еще несколько лет назад терпевшая убытки, яростно выходит на финский рынок, чтобы разрушить там государственную железнодорожную монополию и заработать большие деньги, пишет Postimees.
После исчезновения транзита восточного соседа предприятию Operail (бывшее название EVR Cargo) пришлось нелегко. Новую жизнь вдохнуло назначение председателем правления Рауля Тоомсалу в 2016 году, который ранее руководил корпоротивным банкингом SEB Grupp в России.
После чего Operail отличилось смелыми бизнес-решениями. К примеру, летом 2017 года предприятие купило из России вагонов на 35 миллионов евро, чтобы сдавать их в аренду и получать прибыль. И хотя сделку критиковали — один из реформистов даже сравнил ее с развитием химической промышленности в Сирии, - это стало самым прибыльным проектом в истории предприятия: годовая чистая прибыль составила 9,2 млн евро.
Теперь время для следующих завоевания. Operail основало дочернюю фирму Operail Finland Oy, взяло кредит и инвестирует 50 млн евро в организацию железнодорожных грузоперевозок в Финляндии. Новость попала в крупнейшие финские газеты.
«Наконец у нас камень с сердца свалился, – признается Тоомсалу. – Дорога к этому моменту была долгой и трудной, длилась почти год».
Operail Finland Oy руководит Илкка Сеппянен, имеющий большой опыт работы в железнодорожном концерне Финляндии VR. В течение своей карьеры Сеппянен руководил в VR группе продажами грузоперевозок по железной дороге, отвечал за логистику и безопасность. По словам Лукка, Сеппянен – один из сильнейших руководителей и знатоков в железнодорожной сфере Финляндии. «Сеппянен знаком со всеми важными заинтересованными группами и клиентами, а его знания и опыт работы в железнодорожной сфере, несомненно, исключительны и бесценны», – сказал Лукка.
Operail – это международное железнодорожное логистическое и транспортное предприятие, основными направлениями бизнеса которого являются грузоперевозки, сдача вагонов в аренду, а также обслуживание и строительство подвижного состава. В 2018 году Operail перевёз 13,4 млн тонн грузов. В вагонном парке предприятия свыше 3500 вагонов, из которых около 2200 сдано в аренду международным клиентам. В Тапаском депо Operail производят локомотивы C-30M как для обслуживания своих грузоперевозок, так и на экспорт. Бизнес-доходы предприятия в 2018 году составили в сумме 72,7 млн евро, а EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составила 15,7 млн евро. В прошлом году Operail заработало 9,2 млн евро чистой прибыли. Предприятие даёт работу более чем 700 работникам.