Спасать было нечего: автомобиль сгорел дотла при странных обстоятельствах

Оперативный дежурный Пайдеской спасательной команды Меэлис Хинтс сказал Järva Teataja, что они получили вызов в 1.30 ночи.

По словам звонившего, на улице Таллинна в Пайде открытым огнем полыхал автомобиль.

Пламя было большое и две три машины огонь уже охватил. Спасать было фактически нечего. Спасатели потушили огонь, но из-за чего и как пожар мог начаться, Хинтс не смог сказать.

«Идет ли речь о поджоге или технической неисправности, все равно огонь распространяется быстро и масштабно», - уточняет он.

Причина пожара будет установлена в ходе расследования.

Участковый Пайдеского отделения полиции Прийт Сеэрд сказал, что странный пожар, безусловно, привлек внимание и полиции. «По предварительным данным, владелец автомобиля в это время не был в баре, а уже ушел оттуда», - говорит он.