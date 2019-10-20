Спасать было нечего: автомобиль сгорел дотла при странных обстоятельствах

В субботу ночью дотла сгорел припаркованный за баром Bucket под склоном Валлимяэ в Пайде автомобиль Audi.
Оперативный дежурный Пайдеской спасательной команды Меэлис Хинтс сказал Järva Teataja, что они получили вызов в 1.30 ночи.
По словам звонившего, на улице Таллинна в Пайде открытым огнем полыхал автомобиль.
Пламя было большое и две три машины огонь уже охватил. Спасать было фактически нечего. Спасатели потушили огонь, но из-за чего и как пожар мог начаться, Хинтс не смог сказать.
«Идет ли речь о поджоге или технической неисправности, все равно огонь распространяется быстро и масштабно», - уточняет он.
Причина пожара будет установлена в ходе расследования.
Участковый Пайдеского отделения полиции Прийт Сеэрд сказал, что странный пожар, безусловно, привлек внимание и полиции. «По предварительным данным, владелец автомобиля в это время не был в баре, а уже ушел оттуда», - говорит он.
Сеэрд отметил, что дальнейшее расследование покажет, идет ли речь об умышленном поджоге или несчастном случае.