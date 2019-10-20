Почти половина опрошенных в Эстонии толерантны к однополым отношениям

Только 25% респондентов из Латвии согласились с мнением, что однополые отношения можно считать нормальными. Для 68% респондентов отношения между представителями одного пола оказались неприемлемыми, а 7% не имели мнения по этому вопросу.

Более негативно к однополым отношениям относятся только в Болгарии, где 20% опрошенных считают однополые отношения нормальными, и 71% - считают их неприемлемыми. В среднем по ЕС однополые отношения приемлемы для 72% респондентов, при этом самые высокие показатели толерантности были отмечены в Швеции (95%), Нидерландах (92%) и Дании (90%).

В Литве однополые отношения приемлемы для 35% респондентов, а неприемлемы - для 59%, в то время как в Эстонии 49% респондентов нормально относятся к такому типу отношений, а 44% - считают их неприемлемыми.

В Латвии схожее отношение наблюдается также к однополым бракам - 24% респондентов из Латвии готовы принять однополые браки, для 70% они неприемлемы, а 6% опрошенных не имеют мнения по этому вопросу.

В среднем по ЕС 69% респондентов придерживаются мнения, что однополые браки должны быть разрешены, а 26% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Наиболее позитивно настроенными по этому вопросу оказались жители Нидерландов, Швеции, Дании, Испании и Люксембурга.

Только 13% респондентов из Латвии указали, что чувствовали бы себя совершенно комфортно, если бы двое мужчин-гомосексуалистов публично демонстрировали свою привязанность друг к другу, например, целуясь или держась за руки. При этом 7% опрошенных чувствовали бы себя умеренно комфортно, а 75% респондентов ответили, что в данной ситуации чувствовали бы себя крайне некомфортно.

С другой стороны, если бы лесбийская пара публично демонстрировала привязанность, 20% населения Латвии чувствовали бы себя совершенно комфортно, 12% - умеренно комфортно, а 62% - совершенно некомфортно.

В то же время в Латвии не все чувствуют себя комфортно и в случае, если гетеросексуальная пара выражает свои чувства в обществе. У 68% респондентов это не вызвало бы проблем, 12% чувствовали бы себя умеренно комфортно, а 14% чувствовали бы себя крайне неловко.

Кроме того, 45% респондентов из Латвии указали, что чувствовали бы себя некомфортно, если бы геи, лесбиянки или бисексуалы занимали самые высокие должности в политике. В свою очередь 32% опрошенных отнеслись бы к этому нормально. Если бы такие должности занимали трансгендерные личности, это стало бы проблемой для 54% жителей страны, а 23% латвийцев чувствовали бы себя при этом комфортно.

Между тем, на вопрос о том, следует ли предусмотреть в паспортах третий вариант половой принадлежности для людей, которые не идентифицируют себя ни как мужчину, ни как женщину, жители Латвии ответили наиболее критично. Негативно к такому развитию событий отнеслись 67% респондентов, а положительно - 21%. Между тем, например, на Мальте, в Испании и Нидерландах положительно к этой идее отнеслись около 60% респондентов, а в Дании, Люксембурге, Финляндии, Великобритании, Бельгии, Ирландии, Франции, Австрии и Дании - не менее 50% опрошенных.