«Молодогвардейцам» Единой России запретили въезд в Эстонию на десять лет

МИД РФ пообещал "не оставить без ответа" это решение и призвал правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить внимание на эту ситуацию.

Министерство внутренних дел Эстонии и Департамент полиции и погранохраны не раскрывают информации об том случае, поскольку речь идет не о публичном информации.

Два активиста уже публично заявили о своем возмущении в российских СМИ.

Это 23-летняя Анастасия Ковеза, которая входит в правление регионального отделения МГЕР Санкт-Петербурга, которая узнала о запрете на границе России и Финляндии. Двух других молодых активистов отправили обратно в Россию из немецкого аэропорта.

Заместитель МГЕР в Санкт-Петербурге 26-летний Сергей Христенко тоже получил запрет.

По мнению Ковезы, причиной запрета послужило сотрудничество «молодогвардейцев» действующим в Эстонии НКО «Российские соотечественники Европы», а также участие 9 мая в таллиннской акции «Бессмертный полк».

Стоит отметить, что, по данным Propastop.org, организация «Российские соотечественники Европы» относится к прокремлевской сети, которая помогает организовывать акции и мероприятия. Связанные с организацией Аллан Хантсом, Сергей Чаулин и многие другие — регулярные фигуранты ежегодников КАПО.

Запрет действителен с 15 августа этого года и до августа 2029 года.