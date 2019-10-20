«Молодогвардейцам» Единой России запретили въезд в Эстонию на десять лет

Эстония запретила четырем активистам российской общественно-политической организации «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) въезд в Шенгенскую зону на десять лет, пишет Postimees.
МИД РФ пообещал "не оставить без ответа" это решение и призвал правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить внимание на эту ситуацию.
Министерство внутренних дел Эстонии и Департамент полиции и погранохраны не раскрывают информации об том случае, поскольку речь идет не о публичном информации.
Два активиста уже публично заявили о своем возмущении в российских СМИ.
Это 23-летняя Анастасия Ковеза, которая входит в правление регионального отделения МГЕР Санкт-Петербурга, которая узнала о запрете на границе России и Финляндии. Двух других молодых активистов отправили обратно в Россию из немецкого аэропорта.
Заместитель МГЕР в Санкт-Петербурге 26-летний Сергей Христенко тоже получил запрет.
По мнению Ковезы, причиной запрета послужило сотрудничество «молодогвардейцев» действующим в Эстонии НКО «Российские соотечественники Европы», а также участие 9 мая в таллиннской акции «Бессмертный полк».
Стоит отметить, что, по данным Propastop.org, организация «Российские соотечественники Европы» относится к прокремлевской сети, которая помогает организовывать акции и мероприятия. Связанные с организацией Аллан Хантсом, Сергей Чаулин и многие другие — регулярные фигуранты ежегодников КАПО.
Запрет действителен с 15 августа этого года и до августа 2029 года.
На данный момент нельзя утверждать, что причина запрета в сотрудничестве с организацией и участи в акции «Бессмертный полк», как это думают активисты.