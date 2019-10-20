В Эстонии извращенцы вели скрытую видеосъемку в раздевалках и душевых

Согласно обвинению Ляэнеской прокуратауры, Гливенко попросил Просин устроить съемку моющихся игроков раплаской женской команды по зальному хоккею, пишет rus.err.ee.

В период с весны 2018 по 17 марта 2019 года было выявлено не менее 6 эпизодов, когда за спортсменками велось скрытое видеонаблюдение в душевой раплаского спортивного центра Sadolin.

В тот же период сам Олег Гливенко проводил аналогичную видеосъемку в душевой и раздевалке раплаской мужской команды по флорболу.