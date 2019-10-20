Вс, 20.10.2019
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  • В Эстонии извращенцы вели скрытую видеосъемку в раздевалках и душевых

В Эстонии извращенцы вели скрытую видеосъемку в раздевалках и душевых
В том числе и в таллиннском спортклубе

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Душевая комната. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В конце этой недели Пярнуский уездный суд приговорил к условному лишению свободы Олега Гливенко (32) и Марью Просин (39), которые с помощью мобильного телефона вели скрытые видеосъемки в раздевалках и душевых, где переодевались и мылись игроки в зальный хоккей (флорбол).

Согласно обвинению Ляэнеской прокуратауры, Гливенко попросил Просин устроить съемку моющихся игроков раплаской женской команды по зальному хоккею, пишет rus.err.ee.

В период с весны 2018 по 17 марта 2019 года было выявлено не менее 6 эпизодов, когда за спортсменками велось скрытое видеонаблюдение в душевой раплаского спортивного центра Sadolin. 

В тот же период сам Олег Гливенко проводил аналогичную видеосъемку в душевой и раздевалке раплаской мужской команды по флорболу. 

Помимо этого с весны по осень 2018 года Гливенко проводил скрытые видеосъемки в раздевалке и душевой таллиннского спортивного клуба Sparta.

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