Вс, 20.10.2019
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  • Фото: грузовик водителя из Эстонии перевернулся на немецком автобане и загорелся

Фото: грузовик водителя из Эстонии перевернулся на немецком автобане и загорелся

Грузовик эстонского водителя загорелся в Германии.

ФОТО: Bad Dürrenbergi vabatahtlik tuletõrjekomando

В Германии вблизи города Лейпциг грузовик, перевозивший сыр, уроженца Эстонии попал в ДТП и загорелся. Из-за аварии скоростная трасса была перекрыта 18 часов.

Седельный тягач с финскими номерами на скоростной магистрали A9 в субботу в 7.45 утра попал в ДТП, пишет Postimees со ссылкой на Tag24

57-летний уроженец Эстонии на грузовике врезался в ремонтной зоне в бетонный блок, потом в разделявшее полосы ограждение. Водитель потерял управление, грузовик перевернулся и загорелся, рассказывает пресс-секретарь полиции Александр Юнгханс.

Водитель избежал серьезных травм, но был доставлен на машине скорой помощи в больницу для проверки состояния здоровья.

Из-за ДТП полиция направляла движение в объезд. Это привело к километровым пробкам в том районе. Для ликвидации последствий аварии потребовалось 18 часов. 

Скоростную магистраль вновь открыли в воскресенье в 1.45 ночи. Грузовик вместе со всем содержимым сгорел дотла, ущерб примерно составляет 120 000 евро.

Сооружения на магистрали в результате ДТП получили ущерб в размере 10 000 евро.

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