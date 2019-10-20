Фото: грузовик водителя из Эстонии перевернулся на немецком автобане и загорелся

В Германии вблизи города Лейпциг грузовик, перевозивший сыр, уроженца Эстонии попал в ДТП и загорелся. Из-за аварии скоростная трасса была перекрыта 18 часов.
Седельный тягач с финскими номерами на скоростной магистрали A9 в субботу в 7.45 утра попал в ДТП, пишет Postimees со ссылкой на Tag24.
57-летний уроженец Эстонии на грузовике врезался в ремонтной зоне в бетонный блок, потом в разделявшее полосы ограждение. Водитель потерял управление, грузовик перевернулся и загорелся, рассказывает пресс-секретарь полиции Александр Юнгханс.
Водитель избежал серьезных травм, но был доставлен на машине скорой помощи в больницу для проверки состояния здоровья.
Из-за ДТП полиция направляла движение в объезд. Это привело к километровым пробкам в том районе. Для ликвидации последствий аварии потребовалось 18 часов.
Скоростную магистраль вновь открыли в воскресенье в 1.45 ночи. Грузовик вместе со всем содержимым сгорел дотла, ущерб примерно составляет 120 000 евро.
Сооружения на магистрали в результате ДТП получили ущерб в размере 10 000 евро.