Фото: грузовик водителя из Эстонии перевернулся на немецком автобане и загорелся

Седельный тягач с финскими номерами на скоростной магистрали A9 в субботу в 7.45 утра попал в ДТП, пишет Postimees со ссылкой на Tag24.

57-летний уроженец Эстонии на грузовике врезался в ремонтной зоне в бетонный блок, потом в разделявшее полосы ограждение. Водитель потерял управление, грузовик перевернулся и загорелся, рассказывает пресс-секретарь полиции Александр Юнгханс.

Водитель избежал серьезных травм, но был доставлен на машине скорой помощи в больницу для проверки состояния здоровья.

Из-за ДТП полиция направляла движение в объезд. Это привело к километровым пробкам в том районе. Для ликвидации последствий аварии потребовалось 18 часов.

Скоростную магистраль вновь открыли в воскресенье в 1.45 ночи. Грузовик вместе со всем содержимым сгорел дотла, ущерб примерно составляет 120 000 евро.