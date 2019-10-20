Студенты в Индии. ФОТО: @XpressBengaluru/ twitter

В Индии разыгрался скандал в связи с попавшими в соцсети фотографиями учащихся колледжа, сдающих экзамены с картонными коробками на головах, пишет Русская служба Би-би-си.

Снимки были сделаны во время экзамена по химии в подготовительном колледже Бхагат в городе Хавери в штате Карнатака.

На фото ученики сидят за партами, на головах у них картонные коробки, чтобы не было возможности списывать.

Администратор колледжа извинился перед властями округа за этот инцидент.

По его словам, колледж пошел на эти меры в экспериментальном порядке, узнав, что они применялись и в других школах.

Он также утверждал, что это делалось с согласия учащихся и что они сами принесли картонные коробки.

"Никакого принуждения не было. На фотографиях видно, что не все студенты были с коробками на головах, - сказал администратор. - Некоторые сняли их через 15 минут, и мы сами предложили снять их через час".

#Karnataka

At a private college in Haveri , college management made students to wear corrugated box to stop them from copying during exams. DDPI has issued notice to the college @NewIndianXpress @Amitsen_TNIE @nimmasuresh pic.twitter.com/uSC9EQ0nCw — TNIE Karnataka (@XpressBengaluru) 18 октября 2019 г.

Представители местных органов образования немедленно прибыли в колледж, как только увидели снимки в соцсетях.

С.Ч. Пирджаде, заместитель директора местного комитета доуниверситетского образования, назвал эти меры антигуманными.

"Когда я узнал об этом, то немедленно отправился в колледж и приказал руководству прекратить это, - приводит его слова газета Times of India. - Я также вынес предупреждение руководству колледжа и рассматриваю возможность дисциплинарных мер".