В Таллинне на пароме Tallink найдены два трупа

Центр тревоги получил вызов около трех часов ночи стоящий в Таллиннском порту паром Silja Europa, где пассажир-попутчик нашел в каюте труп 25-летней девушки. У погибшей не обнаружены признаки насильственной смерти, сказал Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Следующий вызов поступил в Центр тревоги около пяти утра. Спутник нашел в каюте труп 21-летнего молодого человека. У него также отсутствуют следы насильственной смерти.

Находившийся на борту парома пассажир рассказал Postimees, что медики бригады скорой помощи пытались реанимировать молодого человека в коридоре, но, к сожалению, безуспешно.

По данным полиции, два инцидента между собой не связаны. Оба были доставлены на вскрытие, чтобы установить причину их смерти. До официальных результатов экспертизы полиция не будет комментировать причину смерти двух граждан Финляндии.

Судно Silja Europa прибыло в D-терминал Таллиннского порта вчера около 22 часов вечера. Паром отплыл из Таллинна в Хельсинки сегодня в 12.30.