Человека, нашедшего на Сааремаа ценное золотое украшение, хотят оставить без вознаграждения

В сентябре этого года на Сааремаа в месте древнего захоронения возрастом в 1700 лет был обнаружен уникальный для Балтии золотой обруч в форме змеи. Находку обнаружил поисковик с металлоискателем, привлеченный для работы в археологических раскопках.

“Конечно, это не тот случай, когда вознаграждение за находку определяют обычным способом”, - сказала BNS руководитель по сфере археологического наследия департамента охраны памятников старины Улла Кадакас. По ее словам, обнаруживший ценный предмет человек имеет право на вознаграждение, однако такого вознаграждения не выдают тому, кто входит в бригаду, занимающуюся археологическими раскопками.

В то же время, сказала Кадакас, в этом случае речь идет об очень редком предмете. "Это же золото, которое вызывает повышенные эмоции". В конце октября этот вопрос обсудят как на совете охраны памятников старины, так и на заседании археологического экспертного совета департамента.

“Если эксперты выявят в этом вопросе новые подробности и возможности, мы учтем это при принятии окончательного решения. Департамент охраны памятников старины со своей стороны уже поднял вопрос в исследовательском сообществе — 9 октября выражены признание и благодарность бригаде, которая обнаружила находку на Сааремаа”,- сказала Кадакас.

Отвечая на вопрос одного из причастных к раскопкам, Департамент охраны памятников старины написал, что департамент предоставил поисковику разрешение на поиски. Получатель такого разрешения, то есть поисковик с лицензией на ведение поиска, обязан уведомить департамент о начале поисков и представить отчет после окончания поиска.

Указанный поисковик не сообщил департаменту о начале поисков в сентябре этого года и не передал департаменту ни одного найденного предмета. Поэтому департамент не располагает ни одним найденным им в сентябре предметом, чтобы оценить его стоимость.

Департамент охраны памятников старины отмечает, что 8 сентября раскопки на Сааремаа вела археолог Таллиннского университета Марика Мяги, уполномоченная вести исследования на Сааремаа и различных регионах Западной Эстонии.

"У исследователя есть право в объеме предоставленного разрешения вести исследования индивидуально или с собранной им командой. Закон о защите памятников старины трактует археологическую экспедицию как единое целое, действующее под руководством археолога в рамках, указанных в разрешении на раскопки", - говорится в ответе департамента.

Как отмечает департамент, археолог Мяги еще не подала отчета о раскопках, у нее до 4 мая есть время для представления отчета. Только из контекста отчета будет понятно, какую культурную ценность имеют обнаруженные в ходе раскопок предметы.

8 сентября на Сааремаа в месте древнего захоронения возрастом в 1700 лет были обнаружены более семидесяти древних предметов и фрагментов предметов, в том числе серебряные броши, частично серебряные, частично инкрустированные серебром и золотом. Был также найден женский пояс в скандинавском стиле, украшенный серебряными пластинами. Но самой уникальной из находок стал массивный золотое украшение (то ли браслет, то ли ожерелье), датируемое III-IV веком.