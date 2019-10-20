В Эстонии родителей особых детей хотят избавить от лишней бюрократии

Каждый родитель ребенка с тяжелым или глубоким недостатком здоровья знает, как тяжело постоянно ходатайствовать у государстве о признании недостатка здоровья ребенка, чтобы получить необходимые опорные услуги. Хотя в случае ребенка с тяжелым или глубоким недостатком здоровья маловероятно, что недуг уменьшиться или пропадет, приходится каждый раз с интенсивностью от полугода до трех лет заново доказывать наличие недостатка здоровья. Новый инновационный проект Департамента социального страхования проверит, возможно ли создать систему, в рамках которой надо будет ходатайствовать только один раз, после чего государство само придет на помощь нуждающемуся, пишет Postimees.

Шестилетний Ристо (имя изменено) с глубоким недостатком здоровья, по словам его матери, в принципе лежачий ребенок. Он нуждается в постоянном уходе и внимании, он не говорит и не может самостоятельно есть. Несмотря на это, его мать Марит (имя изменено) вынуждена постоянно ходатайствовать о признании недостатка здоровья у Ристо, что для матери двух детей настоящий вызов.

По словам Марит, каждый раз она сталкивается с бумажной писаниной, а порядок подачи ходатайства периодически меняется, поэтому в итоге всегда ей приходится просить помощи у местного соцработника.

«Там всегда есть приличное количество вопросов. Для меня основная проблема состоит в том, что поскольку у меня двое детей, один из которых лежачий, и я никогда не знаю, какое у него будет состояние здоровья, ходить с детьми оформлять бумаги...Это тяжело», - говорит она.

Если нововведение департамента по определению степени недостатка здоровья будет успешным, это снизит нагрузку родителей, оказавшихся в схожем с Марит положении. Марит также принимала участие в тест-группе новой услуги и с надеждой смотрит в будущее. «Я понимаю, что у нас заработает это нововведение, в дальнейшем все будет происходить автоматически и я больше не должна буду волноваться о том, когда срок свидетельства о недостатке истечет и как я должна будут с этим разбираться», - рассказывает Марит.

По словам советника отдела услуг Департамента социального страхования Крыыт Кроонмяэ, рождение и воспитание ребенка с недостатком здоровья может быть эмоционально тяжелым, поэтому важно уберечь родителей таких детей от ненужной бюрократии.

«Свободные от ходатайств отношения с государством возможны», - верит Кроонмяэ, которая является одним из создателей инновационной программы по назначению степени недостатка. Для отказа от постоянных ходатайств, по ее словам, необходимо изменить организацию работы и образ мышления в учреждениях.

Кроонмяэ отметила, что у людей на самом деле появляется право на различные услуги и компенсации по рождению, а не на основании ходатайства.