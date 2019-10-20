В Эстонии родителей особых детей хотят избавить от лишней бюрократии

Департамент социального страхования хочет избавить от ненужной бюрократии родителей детей с тяжелыми и глубокими недостатками здоровья.
Каждый родитель ребенка с тяжелым или глубоким недостатком здоровья знает, как тяжело постоянно ходатайствовать у государстве о признании недостатка здоровья ребенка, чтобы получить необходимые опорные услуги. Хотя в случае ребенка с тяжелым или глубоким недостатком здоровья маловероятно, что недуг уменьшиться или пропадет, приходится каждый раз с интенсивностью от полугода до трех лет заново доказывать наличие недостатка здоровья. Новый инновационный проект Департамента социального страхования проверит, возможно ли создать систему, в рамках которой надо будет ходатайствовать только один раз, после чего государство само придет на помощь нуждающемуся, пишет Postimees.
Шестилетний Ристо (имя изменено) с глубоким недостатком здоровья, по словам его матери, в принципе лежачий ребенок. Он нуждается в постоянном уходе и внимании, он не говорит и не может самостоятельно есть. Несмотря на это, его мать Марит (имя изменено) вынуждена постоянно ходатайствовать о признании недостатка здоровья у Ристо, что для матери двух детей настоящий вызов.
По словам Марит, каждый раз она сталкивается с бумажной писаниной, а порядок подачи ходатайства периодически меняется, поэтому в итоге всегда ей приходится просить помощи у местного соцработника.
«Там всегда есть приличное количество вопросов. Для меня основная проблема состоит в том, что поскольку у меня двое детей, один из которых лежачий, и я никогда не знаю, какое у него будет состояние здоровья, ходить с детьми оформлять бумаги...Это тяжело», - говорит она.
Если нововведение департамента по определению степени недостатка здоровья будет успешным, это снизит нагрузку родителей, оказавшихся в схожем с Марит положении. Марит также принимала участие в тест-группе новой услуги и с надеждой смотрит в будущее. «Я понимаю, что у нас заработает это нововведение, в дальнейшем все будет происходить автоматически и я больше не должна буду волноваться о том, когда срок свидетельства о недостатке истечет и как я должна будут с этим разбираться», - рассказывает Марит.
По словам советника отдела услуг Департамента социального страхования Крыыт Кроонмяэ, рождение и воспитание ребенка с недостатком здоровья может быть эмоционально тяжелым, поэтому важно уберечь родителей таких детей от ненужной бюрократии.
«Свободные от ходатайств отношения с государством возможны», - верит Кроонмяэ, которая является одним из создателей инновационной программы по назначению степени недостатка. Для отказа от постоянных ходатайств, по ее словам, необходимо изменить организацию работы и образ мышления в учреждениях.
Кроонмяэ отметила, что у людей на самом деле появляется право на различные услуги и компенсации по рождению, а не на основании ходатайства.
«Например, семейное пособие человек может получать, если рождается ребенок, а не тогда, когда подается ходатайство. В случае наличия недостатка здоровья, у человека возникает право на опорные услуги и пособие, если он при рождении (или в течение жизни) получил такое состояние здоровья, которое мы считаем недостатком. Мы считаем, что государство должно оповещать человека о возникших у него правах и с согласия человека активно предлагать ему различные услуги», - говорит Кроонмяэ.
Кроонмяэ поясняет, что если раньше родитель должен был подать в Департамент социального страхования три различных ходатайства — для определения степени недостатка, для получения услуг по реабилитации и вспомогательной карты, в случае новой услуги человек сможет получать все необходимое за один раз.
Поскольку дети с тяжелым или глубоким недугом должны постоянно получать реабилитационное лечение и посещать врача, в электронной медицинской карте есть все данные о здоровье ребенка. Если у Департамента социального страхования будет доступ к этим данным, пропадет необходимость постоянно доказывать недостаток здоровья.
«В рамках пилотного проекта спрашиваем у родителей согласие на участие в проекте и на просмотр данных о здоровье ребенка. Если родитель согласен, тогда ничего другого сам родитель делать не должен», - объясняет Кроонмяэ, добавляя, что в тест-группе сейчас выбрано 39 детей, чей срок назначенного недостатка здоровья истекает в течение этого года.
Целевой группой выбраны дети с глубоким недостатком здоровья, на основании диагноза который очевидно, что состояние не изменится или будет ухудшаться. По состоянию на апрель 2019 года, таких детей в Эстонии было всего 1864, но к них еще добавятся те, кто впервые будет подавать ходатайство.
По словам Кроонмяэ, следующей стадией проекта будет найти способы сделать так, чтобы впервые ходатайствующие как можно быстрее и проще добирались до Департамента социального страхования.
«Например, если в семье рождается ребенок с недостатками здоровья, родитель сегодня должны сами прийти к нам. Мы хотим, чтобы государство активнее предлагало свою поддержку и услуги нуждающимся в помощи», - сказал Кроонмяэ.