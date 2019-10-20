Вс, 20.10.2019
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В сентябре в Эстонии чаще заключали браки

Таллиннский ЗАГС.

ФОТО: Konstantin Sednev

В сентябре 2019 года на территории Эстонии зарегистрировали 596 новых семейных союзов, в то же время развелась 261 пара.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, по сравнению с сентябрем 2018 года число заключенных браков выросло на 30,1%, а количество разводов снизилось почти на 5%.

В сентябре в Харьюском уезде зарегистрировали 308 браков, в Тартуском и Ида-Вируском уездах - 98 и 59 браков.

Эти же уезды традиционно оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюском развелась 141, в Ида-Вируском - 33, в Тартуском уезде - 28 пар.

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