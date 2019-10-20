В сентябре в Эстонии чаще заключали браки

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, по сравнению с сентябрем 2018 года число заключенных браков выросло на 30,1%, а количество разводов снизилось почти на 5%.

В сентябре в Харьюском уезде зарегистрировали 308 браков, в Тартуском и Ида-Вируском уездах - 98 и 59 браков.