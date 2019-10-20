Вс, 20.10.2019
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Полиция: водители ездят по памяти и нарушают закон

ФОТО: Йыхвиское отделение полиции

Реконструкции улиц зачастую приводят к нарушению ПДД, поскольку иногда водители едут по привычному маршруту и не обращают внимание на разметку. 

Йыхвиское отделение полиции на своей странице в Facebook призвало местных жителей руководствоваться средствами организации дорожного движения, а не ездить по памяти. 

"Закончилась реконструкция улицы Калеви и в связи с этим изменилась схема движения. Проблемным местом оказался новый круговой перекресток улиц Ярвекюла-тее и Калеви, где водители массово нарушают Закон о дорожном движении, создавая при этом опасные ситуации. Приближаясь к перекресту со стороны Йыхви необходимо выбрать правильную полосу: с правого ряда можно повернуть только направо, то есть на улицу Калеви", - обращаются к водителям стражи правопорядка. 

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