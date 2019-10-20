Вс, 20.10.2019
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  • Министр финансов Хельме: эстонской прокуратуре нужна свежая кровь

Министр финансов Хельме: эстонской прокуратуре нужна свежая кровь

Мартин Хельме.

ФОТО: Erik Tikan

Министр финансов Мартин Хельме в кратком обзоре своего визита в Лондон написал в соцсетях, что эстонская прокуратура нуждается в свежей крови.

"На обратном пути из Америки я остановился в Лондоне, выступил на одном мероприятии группы британских консерваторов, рассказав о том, что происходит в Эстонии. А вечером встретился с хорошо известным в Эстонии борцом с отмыванием денег Биллом Браудером",- написал Хельме.

По его словам, Браудер подробно рассказал о своей деятельности, поделился информацией и многими интересными идеями. "Тот факт, что он не решился встретиться со мной в Эстонии, само по себе наводит на размышления. После нашей встречи я еще больше, чем прежде, убедился, что нам в прокуратуре нужна свежая кровь", - отметил Хельме. 

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