Министр финансов Хельме: эстонской прокуратуре нужна свежая кровь

"На обратном пути из Америки я остановился в Лондоне, выступил на одном мероприятии группы британских консерваторов, рассказав о том, что происходит в Эстонии. А вечером встретился с хорошо известным в Эстонии борцом с отмыванием денег Биллом Браудером",- написал Хельме.

По его словам, Браудер подробно рассказал о своей деятельности, поделился информацией и многими интересными идеями. "Тот факт, что он не решился встретиться со мной в Эстонии, само по себе наводит на размышления. После нашей встречи я еще больше, чем прежде, убедился, что нам в прокуратуре нужна свежая кровь", - отметил Хельме.