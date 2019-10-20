На один из банков Эстонии была совершена кибератака

«В пятницу вечером оказание наших услуг было частично нарушено из-за препятствующей оказанию услуг атаки (DDoS). Проблема коснулась преимущественно находящихся за границей клиентов», - сказал Postimees пресс-секретарь LHV Прийт Рум.

DDoS (англ. Distributed Denial of Service «отказ в обслуживании» - прим. ред.) - разновидность кибератаки, при которой серверы целевой аудитории массово бомбардируются запросами. Такая же атака была совершена в Эстонии во время Бронзовой ночи. Как правило, в случае подобных кибератак ограничивается доступ к серверам с иностранных IP-адресов.

Если находящемся в Эстонии пользователям банка LHV удалось в пятницу полностью восстановить работу системы в течение десяти минут, то сбои при использовании интернет-банка LHV на устройствах, находящихся за пределами Эстонии, могли быть более длительными.

«В сотрудничестве с поставщиками услуг информационные системы банка были быстро восстановлены», - сказал Рум.

В пятницу Postimees сообщил, что веб-сайт LHV не открылся в 15:47, а приложение выдавало сообщение об ошибке с просьбой повторить попытку. В 15:58 оказание услуги возобновились.

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