На один из банков Эстонии была совершена кибератака

В пятницу оказание банковских услуг LHV в интернете и мобильных телефонах было нарушены из-за мощной кибератаки, передает Postimees.
«В пятницу вечером оказание наших услуг было частично нарушено из-за препятствующей оказанию услуг атаки (DDoS). Проблема коснулась преимущественно находящихся за границей клиентов», - сказал Postimees пресс-секретарь LHV Прийт Рум.
DDoS (англ. Distributed Denial of Service «отказ в обслуживании» - прим. ред.) - разновидность кибератаки, при которой серверы целевой аудитории массово бомбардируются запросами. Такая же атака была совершена в Эстонии во время Бронзовой ночи. Как правило, в случае подобных кибератак ограничивается доступ к серверам с иностранных IP-адресов.
Если находящемся в Эстонии пользователям банка LHV удалось в пятницу полностью восстановить работу системы в течение десяти минут, то сбои при использовании интернет-банка LHV на устройствах, находящихся за пределами Эстонии, могли быть более длительными.
«В сотрудничестве с поставщиками услуг информационные системы банка были быстро восстановлены», - сказал Рум.
В пятницу Postimees сообщил, что веб-сайт LHV не открылся в 15:47, а приложение выдавало сообщение об ошибке с просьбой повторить попытку. В 15:58 оказание услуги возобновились.
Однако вскоре после того, как эта проблема была решена, оказалось, что использование услуг LHV за границей может быть нарушено. «Мы работаем над решением проблемы. Приносим извинения за неудобства», - появилось сообщение на сайте банка в пятницу в 17:00 и оставалось там большую часть выходных.