Картина дня: трупы на пароме Tallink, массовые нападения собак и атака на банк

В Таллинне на пароме Tallink найдены два трупа

На судне Silja Europa судоходной компании Tallink в воскресенье утром были обнаружены мертвыми двое граждан Финляндии. Как сообщает полиция, инциденты между собой не связаны. Читать далее...

Массовые нападения собак в Таллинне: шестилетний ребенок был госпитализирован

За последние два месяца Муниципальная полиция (МуПо) зафиксировала в Таллинне десяток нападений собак, что для такого короткого периода времени невероятно большая цифра. Читать далее...

В Эстонии извращенцы вели скрытую видеосъемку в раздевалках и душевых

В конце этой недели суд приговорил к условному лишению свободы Олега Гливенко (32) и Марью Просин (39), которые с помощью мобильного телефона вели скрытые видеосъемки в раздевалках и душевых. Читать далее...

Водитель сбил девочку и бросил ее на дороге

В субботу, 19 октября, в Харьюмаа молодой человек на Volvo сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Читать далее...

На один из банков Эстонии была совершена кибератака

В пятницу банковские услуги LHV в интернете и мобильных телефонах были нарушены из-за мощной кибератаки. Такая же атака была совершена в Эстонии во время Бронзовой ночи. Читать далее...

Приехавшей из Донецка семье врачей комфортно в Кохтла-Ярве

Неврологи Алена и Владлен Костюковские, работающие в Ида-Вируской центральной больнице четыре с половиной года, приехали сюда из Донецка. По их словам, основная причина, почему они покинули родные места, - война. Читать далее...

Исторический момент: совершен самый долгий в мире пассажирский перелет без посадки