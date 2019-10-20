Картина дня: трупы на пароме Tallink, массовые нападения собак и атака на банк

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В Таллинне на пароме Tallink найдены два трупа
На судне Silja Europa судоходной компании Tallink в воскресенье утром были обнаружены мертвыми двое граждан Финляндии. Как сообщает полиция, инциденты между собой не связаны. Читать далее...
Массовые нападения собак в Таллинне: шестилетний ребенок был госпитализирован
За последние два месяца Муниципальная полиция (МуПо) зафиксировала в Таллинне десяток нападений собак, что для такого короткого периода времени невероятно большая цифра. Читать далее...
В Эстонии извращенцы вели скрытую видеосъемку в раздевалках и душевых
В конце этой недели суд приговорил к условному лишению свободы Олега Гливенко (32) и Марью Просин (39), которые с помощью мобильного телефона вели скрытые видеосъемки в раздевалках и душевых. Читать далее...
Водитель сбил девочку и бросил ее на дороге
В субботу, 19 октября, в Харьюмаа молодой человек на Volvo сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Читать далее...
На один из банков Эстонии была совершена кибератака
В пятницу банковские услуги LHV в интернете и мобильных телефонах были нарушены из-за мощной кибератаки. Такая же атака была совершена в Эстонии во время Бронзовой ночи. Читать далее...
Приехавшей из Донецка семье врачей комфортно в Кохтла-Ярве
Неврологи Алена и Владлен Костюковские, работающие в Ида-Вируской центральной больнице четыре с половиной года, приехали сюда из Донецка. По их словам, основная причина, почему они покинули родные места, - война. Читать далее...
Исторический момент: совершен самый долгий в мире пассажирский перелет без посадки
Тестовый полет нового Boeing 787-9 Dreamliner занял 19 часов и 16 минут, за которые самолет преодолел 16200 км. Он был полностью заправлен, но не вез груза, на борту было всего 50 пассажиров. Читать далее...