Вместо соли и хлеба им дают яблоко, плитку шоколада, леденцы и пол-литра сааремааской воды. Добро пожаловать в Эстонию, вы находитесь в Северной Европе, и вас могут отправить туда, откуда вы приехали. Если бы это не были учения, такое сообщение могло бы сделать утро мрачным, передает Lõuna-Eesti Postimees.

17 октября, на железнодорожном пограничном пункте Койдула прошли крупномасштабные учения HotSpot 2019. Были отработаны действия в случае массовой миграции в пункте приема иностранцев недалеко от юго-восточной границы. Необходимые процедуры - проверки, регистрация, установление личности иностранцев, проведение собеседований, принятие решений о начинании делопроизводства о международной защите или высылке, а также обеспечение общественного порядка на пункте приема — выполняли около 400 сотрудников департамента со всей Эстонии.

По легенде в Эстонию из России в течение двух недель пребывает около 3000 тысяч нелегальных эмигрантов. Большинство из них, как всегда, с Ближнего Востока и из Африки, и теперь с этой толпой нужно что-то сделать, чтобы они не разбежались на все четыре стороны.

Далекие и неизвестные языки

К тому времени, как начинаются учения, в реальной жизни с беженцами уже много всего произошло. Перед транспортировкой во временный пункт приема на станции Койдула они были задержаны и собраны в автобусе эстонской пограничной службой где-то в зеленой зоне. Некоторые бравируют, но большинство обескуражены, одни ранены, другие нуждаются в медицинской помощи по другой причине. Документов нет ни у кого, и никто не знает о существовании эстонского языка.

Мужчина и женщина, которые говорят только на фарси, заполняют анкету. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

«Здравствуйте, говорю только на фарси», — говорит мужчина, видимо, из Ирана стоящему в палатке полицейскому. С ним вместе женщина, ее лицо закрыто, кажется, дочь, понятно молчащая. Слова мужчины в Гугл-переводчике выглядят так: سلام ، من فقط به فارسی صحبت می کنم. Полицейских их не понимает, раздает анкеты и направляет в палатку.

Если бы воображаемый перс в действительности говорил бы только на фарси, чтобы понять, на каком языке он говорит, ему была бы выдана карта идентификации языка. Это бумага, на которой почти на полусотни языка написано: «Я говорю...». Беженцу нужно выбрать родной язык или хотя бы язык, на котором он говорит, и показать пальцем. Дальше чиновники уже ищут переводчика с фарси, суахили или непальского.

Врачи в защитных костюмах должны решить, что делать с пациентами. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Переводчик из Финляндии по необходимости

«В мире много разных языков и это значит, что мы должны искать переводчиков, в действительности это может быть трудно», - сказал руководитель пограничного бюро Лыунаской Департамента полиции и погранохраны (PPA) префектуры.

Переводчик с экзотического языка может приехать, например, из Финляндии и в этом случае рассказ беженца переводят на английский или финский. Это, в свою очередь значит, что эстонский пограничник должен хоть немного знать английский язык.

Однако не все прибывающие смогут сразу заполнить анкеты, потому что перед тем, как люди выйдут из автобуса, заходит врач в защитном костюме, чтобы измерить температуру тела каждого человека.

Чесотка и тошнота

В автобусе обнаружены четыре заболевания: у двух молодых людей чесотка, которую они убедительно изображают, и у двоих жар. Чтобы преодолеть языковой барьер, перед больным кладут пиктограмму с изображением ряда возможных заболеваний: головная боль, тошнота, боль в животе, расстройство желудка ... Моя соседка указывает на изображение рвоты и ей дают желтую карточку с цифрой 2.

Этого мужчину решено отправить в Пыльваскую больницу. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Пациентов доставляют в госпиталь, где врачи оказывают им первую помощь и решают, следует ли отправлять беженца в больницу. Здоровые выходят из автобуса один за другим, код с ленты, ранее обвязанной вокруг их руки, пробивают на компьютере, как товары на прилавке кассы.

Желтые палатки - это так называемая зона ожидания, где молодые исполнители ролей играют в карты, в углу работает телевизор. Яблоко, подаренное эстонским государством, заслуживает похвалы.

В зале ожидания проводят время. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Работа с беженцами продолжается в офисных боксах, построенных из складских помещений в депо. Сначала проверка безопасности. Беженец показывает полицейскому, что у него в сумке и вытряхивает карманы.

Вопросы, вопросы...

Когда человек признается неопасным, то есть у него нет оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия, начинается опрос и запись. Откуда вы? Когда пришли? С кем? Почему? С какой целью? Куда собираетесь? Делаются фотографии, снимаются отпечатки пальцев. Интервью проводятся снова и снова, чтобы понять человека и его мотивы.

Снимать отпечатки пальцев - иногда сложное дело. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Я полагаю, что в этой суматохе легко почувствовать, что ты наконец находишься в месте назначения. Деньги, выплаченные перевозчику, потрачены не зря - я нахожусь в Европе, где нет ни голода, ни войны. Еще немного и в конце коридора выдадут паспорт и скажут: «Добро пожаловать».