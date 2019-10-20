Кайтселийт получил запрет от полиции

Сааремааская дружина Кайтселиайта направила письмо в PPA, в котором говорится, что 25-27 октября на Сааремаа будут проведены противотанковые учения.

«Мы используем сигнальные ракеты разных цветов, чтобы лучше визуализировать учения. Красная сигнальная ракета предназначена для имитации выстрела противотанковой пушки, так как этот цвет наиболее четко различим, когда светло, темно и при плохой видимости», - сказал фельдфебель сааремааской дружины Кайтселийта Вальдек Йыги PPA.

Ведущий пограничник Департамента полиции и погранохраны Рене Хартыкайнен сообщил в направленном в Кайтселийт на прошлой неделе письме, что PPA не может разрешить использование красных сигнальных ракет.

Он отметил, что, согласно Международной конвенции по предотвращению столкновений на море, красная сигнальная ракета означает чрезвычайную ситуацию или необходимость в помощи. Эстонский закон о взрывчатых веществах гласит, что использование красной сигнальной ракеты и других ракет похожего цвета в море и на побережье запрещено при отсутствии опасности.

В соответствии с правилом пограничного режима Эстонии использование красных ракет запрещено на территориальном и внутреннем море, а также на территориях, прилегающих к Чудскому озеру, Лямиярвскому озеру и Псковскому озеру.

«Северная граница предлагаемого района учений находится в 4,5-5 км от побережья. Это значит, что свечение красной сигнальной ракеты может быть видно на берегу и в море, и эти сигналы можно спутать с сигналами, которые сообщают чрезвычайной ситуации или просят о помощи», - отметил Хартыкайнен.