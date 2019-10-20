АЧС: эстонская фирма требует от государства компенсацию за уничтоженное мясо

На эту сумму Atria Eesti закупила у фирмы Linnamäe Peekon мясные изделия, в которых были выявлены признаки африканской чумы свиней (АЧС).

Истец изначально потребовал компенсацию за уничтоженные продукты напрямую у департамента, но тот отклонил требование о возмещении убытков, утверждая, что в соответствии с законом компенсацию можно выплачивать только разводящим свиней фермам, но не компаниям, занимающихся дальнейшей обработкой продуктов животного происхождения.