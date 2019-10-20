Вс, 20.10.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт

Эта игра помогает эстонским детям избавиться от злости

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Школьники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

Переставшая быть обязательной в школах Эстонии игра в народный мяч помогает детям избавиться от накопившейся злости, считает психолог Оксана Пеэтсалу, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Я считаю, что ровно наоборот, если говорить о злости, накапливающейся у ребенка, а она, безусловно, накапливается дома или в тесной детском коллективе. Игра в народный мяч способствует тому, чтобы сбросить то, что накопилось за день, за месяц", - убеждена Пеэтсалу.

"Школа сама вправе решать, какие игры с мячом использовать на уроках, какие виды спорта для нее в приоритете. Но то, что все поголовно должны играть в народный мяч в таком-то возрасте, в такой-то четверти столько-то раз, то такого больше нет", - сказал завотделом образования Министерства образования и науки Михкель Ребане.

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