Пн, 21.10.2019
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  • Более 260 резервистов не явлись на внезапные учения "Шип": им грозит крупный штраф

Более 260 резервистов не явлись на внезапные учения "Шип": им грозит крупный штраф

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В воскресенье, 20 октября, вечером завершились объявленные 15 и 16 октября внезапные учебные сборы резервистов "Шип - 2019", в которых приняло участие почти полторы тысячи человек, пишет Postimees.

Всего было разослано 2170 повесток, из которых до адресата дошли 1902, а на пункты сбора явились 1464 резервиста.

Силы обороны освободили от участия в сборах 160 человек. 268 резервистов на призыв не отозвались, и Силы обороны выяснят причину их неявки на сборы. Если выяснится, что уважительной причины у отсутствовавших не было, им грозят крупные штрафы - до 300 штрафных единиц, что является высшим пределом. 

"Сборы доказали желание жителей Эстонии защищать свое государство в случае необходимости", – заявил заместитель главнокомандующего Силами обороны Эстонии, генерал-майор Индрек Сирель.

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