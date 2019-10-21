Галерея: в учебных сборах резервистов "Шип" приняли участие почти 1500 человек

Всего было Разослано 2170 повесток, из которых до адресата дошли 1902, а на пункты сбора явились 1464 резервиста.

Силы обороны освободили от участия в сборах 160 человек. 268 резервистов на призыв не отозвались, и Силы обороны выяснят причину неявки на сборы. Если выяснится, что уважительной причины у отсутствовавших не было, им грозят крупные штрафы.