Пн, 21.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Галерея: в учебных сборах резервистов "Шип" приняли участие почти 1500 человек

Галерея: в учебных сборах резервистов "Шип" приняли участие почти 1500 человек

В воскресенье, 20 октября, вечером завершились объявленные 15 и 16 октября внезапные учебные сборы резервистов "Шип - 2019", в которых приняло участие почти полторы тысячи человек, пишет Postimees.

Всего было Разослано 2170 повесток, из которых до адресата дошли 1902, а на пункты сбора явились 1464 резервиста.

Силы обороны освободили от участия в сборах 160 человек. 268 резервистов на призыв не отозвались, и Силы обороны выяснят причину неявки на сборы. Если выяснится, что уважительной причины у отсутствовавших не было, им грозят крупные штрафы.

"Сборы доказали желание жителей Эстонии защищать свое государство в случае необходимости", – заявил заместитель главнокомандующего Силами обороны Эстонии, генерал-майор Индрек Сирель.

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