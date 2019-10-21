15-летняя ученица Тутберидзе выиграла Skate America с фантастическими прыжками в произвольной программе

Соревнования прошли в воскресенье, 20 октября, в Лас-Вегасе. По итогам короткой и произвольной программ Щербакова набрала 227,76 балла. Второе место заняла американка Брэди Теннел (216,14 балла). Третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (205,97).
Щербакова — первая в истории фигуристка, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях. В октябре прошлого года она выполнила эти прыжки на этапе Кубка России.
Щербакова проводит свой дебютный сезон на взрослом уровне. 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе является действующей чемпионкой России. Взрослое первенство спортсменка выиграла в 14 лет.