Пн, 21.10.2019
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  • 15-летняя ученица Тутберидзе выиграла Skate America с фантастическими прыжками в произвольной программе

15-летняя ученица Тутберидзе выиграла Skate America с фантастическими прыжками в произвольной программе

Анна Щербакова

ФОТО: Rob Schumacher/USA Today Sports

Российская фигуристка Анна Щербакова победила на Skate America — первом этапе серии Гран-при в США.

Соревнования прошли в воскресенье, 20 октября, в Лас-Вегасе. По итогам короткой и произвольной программ Щербакова набрала 227,76 балла. Второе место заняла американка Брэди Теннел (216,14 балла). Третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (205,97).

Щербакова — первая в истории фигуристка, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях. В октябре прошлого года она выполнила эти прыжки на этапе Кубка России.

Щербакова проводит свой дебютный сезон на взрослом уровне. 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе является действующей чемпионкой России. Взрослое первенство спортсменка выиграла в 14 лет.

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