Нокаутированный россиянином украинский боксер Александр Гвоздик попал в больницу

Промоутер боксера Тедди Атлас рассказал, что Гвоздик почувствовал боль в затылке, и врачи посоветовали ему остаться в клинике на сутки. «Медики решили перестраховаться, так как на рентгене, возможно, увидели что-то небольшое», — отметил он.

19 октября Бетербиев победил Гвоздика. В десятом раунде он нокаутировал соперника. На счету россиянина теперь 15 побед в 15 поединках.