Полсотни человек добровольно признались, что получали зарплату в конверте

В этом году при подаче налоговой декларации появилось интересное новшество: налоговики добавили графу, поставив галочку в которую, человек мог признать, что получал зарплату в конверте и впоследствии заплатить налоги.

Данная графа отображалась лишь в налоговых декларациях тех людей, в отношении которых у Налогово-таможенного департамента были подозрения. Сам вопрос звучал следующим образом: «Вы уверены, что весь полученный доход задекларирован в графе 5.1?» Если кто-то ответил на этот, казалось бы, формальный вопрос отрицательно, это значит, что человек признался в получении зарплаты незаконным путем.

В начале года руководитель отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде с воодушевлением говорил, что есть люди, которые сами сообщают о зарплате в конверте. «Мы даем им возможность заплатить налоги», - говорил он в январе.

Теперь, почти десять месяцев спустя, руководитель отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулус сообщил, что подобных людей все же довольно мало — всего 51. Честное признание не повлекло за собой наказания, но, теоретически, их сознавшихся могут обязать выплатить недополученные государством налоги.

По словам Паулуса, некоторые работники, получающие зарплату в конверте, могли думать, что все налоги за них платил работодатель. Также он добавил, что суровое наказание не было самоцелью данной инициативы: с помощью данной меры хотели повысить налоговую грамотность, чтобы в будущем побудить людей платить налоги.

По оценке Налогового департамента, в Эстонии насчитывается около 40 000 человек, которые частично или в полном объеме получают зарплату в конверте. Это значит, что государство ежегодно недополучает около 87 млн евро налогов.

Если довольно часто можно прочитать о том, как налоговики приходят с проверками на строительные объекты, чтобы поймать с поличным предприятия, выплачивающие зарплаты в конвертах, то куда реже рассказывается о том, что аудиторы регулярно связываются с отдельными людьми. Например, в этом году под проверку попали 132 человека, которым придется доплатить 716 000 подоходного налога.