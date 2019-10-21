Александр Овечкин продолжает результативную серию и приносит "Вашингтону" победу

Шайба Артемия Панарина не помогла "Рейнджерс" перевести матч против "Ванкувера" в овертайм. "Касатки" за первые 16 минут встречи отправили в сетку ворот Лундквиста три безответные шайбы, на что "Нью-Йорк" сумел ответить лишь двумя точными бросками во втором и третьем периодах. Артемий Панарин отличился на 45-й минуте с передач Фаста и Мики Зибанеджада, но в решающие моменты встречи "синие" не сумели организовать достойный штурм ворот Маркстрема и проиграли 2:3.

В шести встречах на счету Панарина шесть очков (4+2).

"Вашингтон" в гостях победил "Чикаго" 5:3. В трех шайбах "Кэпиталз" поучаствовали россияне. Евгений Кузнецов ассистировал на девятой минуте Ти Джею Оши, Александр Овечкин забросил третью шайбу "Вашингтона", а Дмитрий Орлов отдал голевую передачу Ларсу Эллеру на 59-й минуте встречи, которая подвела итог встречи. Александр Овечкин продлил результативную серию до семи встреч, в которых набрал девять (5+4) очков. Всего в 10 встречах на счету россиянина 10 баллов за результативность (6+4). В споре снайперов Овечкин отстает от лидирующих Джеймса Нила и Давида Пастрняка на три гола.

Результаты остальных встреч:

Виннипег - Эдмонтон 1:0 (по буллитам)