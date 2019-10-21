"Зенит" уничтожил "Ростoв", ЦСКА вывалился из лидирующей тройки

"Ростов" Валерия Карпина был жестоко побит в Петербурге, проиграв с разгромным счетом 1:6. В пяти голах из шести у петербуржцев поучаствовал Артем Дзюба, сделав хет-трик и дважды ассистировав партнерам. Голом и ассистом у петербуржцев отметились Сердар Азмун и Вячеслав Караваев. Победа подняла "Зенит" на второе место, которое, впрочем, можно считать и первым: "Зенит" только по дополнительным показателям уступает московскому "Локомотиву", обыгравший "Ахмат" 2:0. У обоих команд по 29 очков после 13 туров.

Возможность создать лидирующее трио упустил "Краснодар". "Быки" могли также набрать 29 очков, но сыграли вничью с московским "Динамо" 1:1. У "Краснодара" 27 очков и третье место в таблице.

Из лидирующей тройки выпал ЦСКА: команда Виктора Гончаренко упустила победу в матче с "Уфой". На 26-й минуте у армейцев отличился Ахметов, а на 83-й минуте очко для хозяев спас Вячеслав Кротов - 1:1. ЦСКА делит с "Ростовом" четвертое-пятое место, набрав 26 очков.

Продолжают стремительный взлет самарские "Крылья". Коллектив Миодрага Божовича в последних трех турах одержал три победы. В минувшем туре "Крылья" обыграли в гостях 1:0 "Оренбург" и с 17 очками располагаются на шестой строке.