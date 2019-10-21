Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне

"Она (Клинтон) называет конгрессвумен Тулси Габбард фавориткой России, а Джилл Стайн - российским агентом. Вы, может, слышали, меня тоже называли большим любителем России. Вообще-то мне нравятся россияне. Мне все люди нравятся! Хиллари сошла с ума", - написал он в Twitter.