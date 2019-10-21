Керсти Кальюлайд будет присутствовать на церемонии восшествия на трон нового императора Японии

Как сообщила в понедельник, 21 октября, президентская канцелярия, в 2019 году исполняется сто лет с момента первого установления дипломатических отношений между Эстонией и Японией и что в последние годы связи между двумя странами становятся все более тесными.

"Эстонию и Японию связывает страсть к цифровому миру, и в Японии все больше интересуются эстонским опытом электронного государства. Кроме того, двусторонний внешнеторговый оборот растет из года в год, а японцы открыли для себя Эстонию как туристический объект", - сказал советник Кальюлайд по внешней политике Лаури Куузинг.