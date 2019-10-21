"Манчестер Юнайтед" прервал победную серию "Ливерпуля", но продолжил свою безвыигрышную

"Манчестер Юнайтед" сыграл дома вничью с "Ливерпулем" 1:1. Манкунианцы открыли счет на 36-й минуте, отличился Маркус Рэшфорд, но удержать победу не смогли: за пять минут до конца встречи счет сравнял Лаллана. "МЮ" прервал победную серию "Ливерпуля", которая в этом сезоне составляла восемь встреч, но также продолжил и собственную безвыигршную: команда Уле-Гунара Сульшера не может выиграть уже шесть поединков кряду. "Ливерпуль" возглавляет таблицу с 26 очками после девяти туров, "Юнайтед" же идет 13-м с десятью очками.