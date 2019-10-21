"Манчестер Юнайтед" прервал победную серию "Ливерпуля", но продолжил свою безвыигрышную

Первой командой, которая смогла отобрать очки у "Ливерпуля" в этом году оказался "Манчестер Юнайтед". Впрочем, радости манкунианцам ничья с мерсисайдцами не принесла.
"Манчестер Юнайтед" сыграл дома вничью с "Ливерпулем" 1:1. Манкунианцы открыли счет на 36-й минуте, отличился Маркус Рэшфорд, но удержать победу не смогли: за пять минут до конца встречи счет сравнял Лаллана. "МЮ" прервал победную серию "Ливерпуля", которая в этом сезоне составляла восемь встреч, но также продолжил и собственную безвыигршную: команда Уле-Гунара Сульшера не может выиграть уже шесть поединков кряду. "Ливерпуль" возглавляет таблицу с 26 очками после девяти туров, "Юнайтед" же идет 13-м с десятью очками.
На расстояние шести очков к "Ливерпулю" подобрался "Манчестер Сити", победивший в Лондоне "Кристал Пэлас" 2:0. В тройку лидеров рвется и "Челси". Команда Фрэнка Лэмпарда оправилась после стартовых неудач и продолжает победную поступь. На сей раз жертвой "синих" пал "Ньюкасл", уступивший "Челси" 0:1. На чистое третье место "Челси" помешал выйти "Лестер", переигравший дома "Бернли" 2:1. У "Челси" и "Лестера" по 17 очков после девяти встреч.