Евросоюз согласится отсрочить Брекзит

Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

Источники сообщили изданию, что отсрочка будет сменяемой — то есть Великобритания сможет выйти из Евросоюза и раньше этого срока — 1 или 15 числа в ноябре, декабре или январе, если нужный законопроект будет ратифицирован британским парламентом, пишет Lenta.

Если премьер-министр столкнется с противодействием или парламент решит провести в Великобритании второй референдум по Брекзиту, то страны Евросоюза во главе с Германией будут настаивать на новой отсрочке — возможно, до июня следующего года.

4 сентября 2019 года парламент Великобритании обязал премьер-министра просить об отсрочке Брекзита в том случае, если к 19 октября он не сможет договориться с ЕС и получить одобрение этого соглашения в парламенте.