Галерея: так будет выглядеть квартал Каларанна, на строительство которого уйдет 40 миллионов евро

Неотъемлемой частью жилого квартала является продуманная ландшафтная архитектура и прибрежный променад, где в значительной степени сохранится существующая природная среда. Проектировочные и строительные работы будут проводиться поэтапно, работы планируется начать при первой возможности. На данный момент завершение проекта планируется к концу 2021 года. Стоимость контракта составляет 40,5 миллионов евро без учета НДС. Проект финансирует местный банк LHV.

«Квартал Каларанна, несомненно, является одним из самых уникальных районов Таллинна благодаря своему расположению недалеко от Старого города, его богатой истории и непосредственной близости к морю. Это действительно долго планированная, хорошо продуманная жизненная среда, удобная и привлекательная как для жителей, так и для гостей», – сказал исполнительный директор AS Pro Kapital Grupp Паоло Микелоци.

По его словам, это целостная среда, в которой сочетаются современная столичная архитектура, продуманный пользовательский опыт, выражающийся в качестве и эстетике, а также общественное городское пространство. «Неотъемлемой частью квартала Каларанна является идея безопасной, функциональной и современной среды обитания, которая, подчеркивая своеобразие района, создает совершенно новую пользовательскую культуру и мир ценностей», - подчеркнул Микелоци.

«Строительство жилого района в Каларанна – это проект, который позволяет застройщику проявить свой профессионализм, поскольку строительство около моря предполагает очень высокие требования к инженерным решениям. Район Каларанна действительно является особенным как для местных жителей, так и для туристов, поэтому на застройщике квартала Каларанна также лежит ответственность за создание качественного городского пространства», – сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер. «В создаваемом вокруг жилых зданий ландшафтном дизайне имеют ценность виды на море и окружающие достопримечательности, такие как Горхолл, Батарейная тюрьма, Котел культуры и церковь Олевисте», – добавил Мюллер.

Целью ландшафтного дизайна квартала Каларанна является создание многослойной городской структуры, которая работает как часть города Таллинн, соединяет город с морем как визуально, так и с точки зрения логистики, обогащает город в целом и подчеркивает своеобразие региона. В районе в числе прочего будет сооружен парк Каларанна, который, как часть открытого городского пространства, предложит различные виды досуга, такие как мероприятия на свежем воздухе, каток и игровые площадки. Согласно концепции бездорожного городского пространства, парковка полностью переведена под землю, обеспечивая тем самым беззаботное и комфортное движение одновременно как для пешеходов, так и для водителей. Запланированный прибрежный променад начнется с улицы Каларанна, пройдет, огибая бассейн Каласадама, и продолжится в направлении Лётной гавани. Природная береговая линия, наряду с ее каменистым, галечным и песчаным пляжами, в основном сохранится в неизменном виде.

Архитекторами квартала Каларанна являются Михкель Тюйр и Отть Кадарик вместе с командой архитекторов Kadarik Tüür Arhitektid. Строительство квартала Каларанна площадью около 39 000 м² пройдет в три этапа. Всего будет построено двенадцать зданий общей брутто-площадью около 38 300 м². Планирующиеся четырех- и пятиэтажными сооружаемые здания будут примыкать к Горхоллу и парку Каларанна. Фасадные отделки будут оформлены в разных тонах и структурах: например, будут использованы натуральный камень, дерево, алюминиевая композитная плита и кирпич. Согласно детальной планировке, на территории недвижимости будет построена одноэтажная подземная парковка площадью 20 000 м², рассчитанная примерно на 450 парковочных мест. К концу первых двух этапов строительства будет готова территория площадью ориентировочно в 31 500 м², восемь зданий с общей брутто-площадью около 25 600 м² и 2/3 подземной парковки с примерно 370 парковочными местами.