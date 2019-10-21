Агрессивный ребенок в классе: ученики страдают, а у руководства школы руки коротки

Без родителей решения не найти

«Дети с расстройством поведения требуют больше внимания и ими нужно больше заниматься,- говорит руководитель Вяэне-Йыесууской школы Эдди Томбанд. – У нас в прошлом году был один ребенок, который потерял контроль над собой и начал бить других. Нам пришлось проинформировать всех детей школы, что если возникнет такая ситуация и он выйдет из себя, то нужно убегать и сообщить взрослым».

И Томбанд подчеркивает важность роли родителей в решении таких ситуаций. Часто проблемы создают именно отрицающие все родители. Если семья поддерживает, то можно найти решение, подходящее всем.

Избежать взрывоопасных ситуаций, по словам специалистов, можно, если задействованы все окружающие ребенка взрослые. Если, например, во время поиска решения родитель уходит со встречи, школе трудно что-то исправить.

«Были случаи, когда родитель приходил к нам с разговором о том, что он больше ничего не понимает, мол, делайте с этим ребенком, что хотите, хоть бейте»,- говорит Кристийне Вахтрамяэ.

Насилие не нужно терпеть

Главный специалист школьной сети Министерства образования Юрген Ракасельг. ФОТО: Margus Ansu

Совершенно неверно считать, что такие ситуации (из-за одного ребенка с расстройство поведения должны страдать другие – Х.М.) придется терпеть. Также ни одна образовательная потребность не оправдывает агрессивного поведения, хотя этим его можно объяснить.

У меня один учитель спросил: сколько раз он должен позволить себя ударить? Якобы директор школы сказал ему, что три раза. Это абсолютно неверно, и никто не должен позволять себя ударить даже один раз. С опасным поведением нужно что-то делать.

Если родитель не хочет понять, что поведение его ребенка опасно для других, то после чрезвычайного случая нужно обратиться к работнику по охране детства, который в свою очередь обратится в суд, чтобы попросить о помещении ребенка в закрытое детское учреждение.

Достаточно ли денег дает государство школам, чтобы при необходимости можно было предложить ребенку иные формы обучения (маленький класс, обучение один на один – Х.М.)? Да, я осмелюсь сказать, что эти деньги у школ есть. Эти деньги учтены в доходной базе самоуправлений, но сам по себе вопрос: как много этих денег доходит до школ? Мы из многих мест получали сигналы о том, что обычно эти деньги до школ не доходят.

Такое поведение, по моей оценке, унизительно и ставит школы с совершенно неравные условия. Это нереально, что школам нужно справляться самим и искать деньги.