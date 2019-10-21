Агрессивный ребенок в классе: ученики страдают, а у руководства школы руки коротки

Урмас – не самый обычный ученик шестого класса. У него нарушения поведения, поэтому раньше он находился на индивидуальном обучении. Это означает, что он не учился вместе с одноклассниками, а сидел в классе, где есть только он и учитель, пишет Postimees.
Но теперь мать решила отдать мальчика в обычную школу, в которой учатся более 1000 ребят. И хотя социальный педагог и психолог школы неоднократно объясняли матери, что большая школа – это не самый лучший вариант для ребенка с особыми потребностями, она осталась верна себе, и Урмаса приняли в школу. Мальчик начал учиться в особом классе, где ему помогают имеющая специальное педагогическое образование классный руководитель и помощник учителя.
Когда на третий учебный день в сентябре Урмас пришел в школу, он на глазах у одноклассников ударил мать в лицо. В тот же день он подрался с одноклассником. Ударил его в лицо и по голове так, что пошла кровь.
В четверг Урмас буянил во время обеденного перерыва и швырнул поднос в поваров.
Через несколько дней он опять подрался с одноклассником. На сей раз ребенок получил от Урмаса кулаком в живот и в лицо.
Не прошло и нескольких часов, как он напал на перемене на учителя. Учитель смогла увернуться от ударов, но поскольку мальчик был не в себе, а мать на телефон не отвечала, на место пришлось вызвать полицию и скорую помощь. Ребенка забрали в больницу, после чего школа приняла решение временно отстранить его от учебного процесса.
Когда в тот же день его мать вызвали в школу, чтобы поговорить о поведении Урмаса и возможных решениях проблемы, из этого ничего не получилось, поскольку на половине разговора мать вышла из кабинета. Также она отказывается подписывать согласие на индивидуальную учебную программу, которая предусмотрена на то время, когда мальчик не сможет участвовать в учебной работе класса.
Школа не может обеспечить безопасность
Это поставило школу в сложное положение. Обязанностью руководителя школы является обеспечение безопасности учеников и работников, но ребенка, находящегося в возрасте обязательного школьного обучения нельзя отчислить из школы. В лучшем случае школа может воспользоваться временным запретом на участие в обучении, и самое большое – на две недели в течение полугода, по состоянию здоровья – чуть больше. Без согласия родителя нет смысла даже говорить об изменениях, и школа оказывается на распутье – ни туда, ни сюда.
Школьная пауза предусмотрена для того, чтобы взрослые – работники школа и родители – нашли решение, чтобы никто в школе не чувствовал себя в опасности. Если родитель не хочет слушать школу, то возможности школы исчерпаны.
«Если родитель не делает ничего для того, чтобы обуздать поведение ребенка, и это опасно для других, то это недопустимо, - говорит главный эксперт школьной сети Министерства образования Юрген Ракасельг. – Наивно полагать, что если мы будем продолжать в том же духе и молча терпеть, то все сойдет само собой. Не сойдет, будет только хуже».
Короткий, но нанесший травмы многим прошлогодний эксперимент матери закончился тем, что мальчик вернулся в привычную ему среду – на индивидуально обучение: только он и учитель. Но подобные случаи вызывают у руководства школ вопрос: это последствие упразднения спецшкол и пропаганды инклюзивного образования, с которым нужно смириться и терпеть? От этого страдают не только другие ученики. Защитившая в 2018 году в Тартуском университете магистерскую работу Эвелин Салу пришла к выводу, что переход на инклюзивное образование – это одна из главных причин, почему учителя уходят с работы.
Общавшиеся в Postimees руководители школ считают, что если в школе есть опорная команда, то в целом это работает. Сложно справляться в таких ситуациях, как с Урмасом, когда один ученик держит в страхе всю школу.
«Применение инклюзивного образования без анализа влияния – это одна из самых крупных ошибок политики образования Эстонии за последнюю половину столетия»,- говорит руководитель одной успешной школы севера Эстонии, который не хотел бы видеть своего имени в газете. На отсутствие анализа влияния обратили внимание в совместном обращении организации, в которые входят учителя, школы, родители и социальные педагоги еще в декабре 2017 года.
Узкие места инклюзивного образования
Согласно принципам инклюзивного образования, государство поставило перед собой цель дойти до каждого ученика и исключить отстранение детей с особыми потребностями от школьной жизни.
Это означает, что ученика с особыми потребностями не убирают просто с глаз долой, напротив, он может учиться в ближайшей к месту жительства школе вместе с другими. Исследования показывают, что одним из методов социального задействования является образовательное задействование. В Эстонии каждый пятый ученик основной школы имеет особые образовательные потребности.
Школ для детей с особыми образовательными потребностями с годами стало меньше. Прежде всего, по причине сокращения учеников, в чем свою роль сыграл и переход на инклюзивное образование.
«Я, конечно, поддерживаю инклюзивное образование, но сейчас в этом много нерешенных узких мест», - говорит руководитель вырумааской школы Мынисте Маарика Нийдумаа. И, по словам члена правления Союза родителей Кристийне Махтрамяэ, упущений хватает, но полностью провальной она систему не считает. «Однако если от террора одного человека страдает весь класс, или сам ребенок, поскольку эта среда развития ему не подходит, то система себя не оправдывает». Она добавила, что за расстройствами поведения не всегда стоит диагноз. Причины детской агрессии можно поискать и дома.
«Часто такие дети выросли в среде, которая не подходит для ребенка. Тогда он сосредоточен на том, что сам считает хорошим», - говорит она. Обучение детей с особыми потребностями требует от школ времени и денег. И Урмас числится в списках той же школы, но школа заказала для него специального учителя, который обучает мальчика за пределами учебного заведения. Это не самое дешевое удовольствие, и требует от самоуправления и школы около 20 000 евро в год.
Также это требует от школ самоотверженности.
Без родителей решения не найти
«Дети с расстройством поведения требуют больше внимания и ими нужно больше заниматься,- говорит руководитель Вяэне-Йыесууской школы Эдди Томбанд. – У нас в прошлом году был один ребенок, который потерял контроль над собой и начал бить других. Нам пришлось проинформировать всех детей школы, что если возникнет такая ситуация и он выйдет из себя, то нужно убегать и сообщить взрослым».
И Томбанд подчеркивает важность роли родителей в решении таких ситуаций. Часто проблемы создают именно отрицающие все родители. Если семья поддерживает, то можно найти решение, подходящее всем.
Избежать взрывоопасных ситуаций, по словам специалистов, можно, если задействованы все окружающие ребенка взрослые. Если, например, во время поиска решения родитель уходит со встречи, школе трудно что-то исправить.
«Были случаи, когда родитель приходил к нам с разговором о том, что он больше ничего не понимает, мол, делайте с этим ребенком, что хотите, хоть бейте»,- говорит Кристийне Вахтрамяэ.
Насилие не нужно терпеть
Совершенно неверно считать, что такие ситуации (из-за одного ребенка с расстройство поведения должны страдать другие – Х.М.) придется терпеть. Также ни одна образовательная потребность не оправдывает агрессивного поведения, хотя этим его можно объяснить.
У меня один учитель спросил: сколько раз он должен позволить себя ударить? Якобы директор школы сказал ему, что три раза. Это абсолютно неверно, и никто не должен позволять себя ударить даже один раз. С опасным поведением нужно что-то делать.
Если родитель не хочет понять, что поведение его ребенка опасно для других, то после чрезвычайного случая нужно обратиться к работнику по охране детства, который в свою очередь обратится в суд, чтобы попросить о помещении ребенка в закрытое детское учреждение.
Достаточно ли денег дает государство школам, чтобы при необходимости можно было предложить ребенку иные формы обучения (маленький класс, обучение один на один – Х.М.)? Да, я осмелюсь сказать, что эти деньги у школ есть. Эти деньги учтены в доходной базе самоуправлений, но сам по себе вопрос: как много этих денег доходит до школ? Мы из многих мест получали сигналы о том, что обычно эти деньги до школ не доходят.
Такое поведение, по моей оценке, унизительно и ставит школы с совершенно неравные условия. Это нереально, что школам нужно справляться самим и искать деньги.
Проблема известна, но никто ею не занимается
Школа Мынисте в Вырумаа более года искала социального педагога, а логопеда искали два года. Так школа вместе с родителями и консультационной комиссией выяснили, в какой помощи нуждается ребенок, но не смогли предложить ему эту помощь. «У школы нет проблемы с поиском учителей, но по всей Эстонии есть проблема с поиском опорных специалистов, - говорит директор школы Маарика Нийдумаа. – Проблема известна всем, но ее до сих пор не смогли решить». Школам, конечно, помогают центры «Rajaleidja», но они перегружены и не могут покрыть потребность.
«Действительно нельзя сказать, что у нас мало работы или маленькая нагрузка», - говорит региональный руководитель северо-восточного отделения Rajaleidja Мерели Мяндметс. Она заверяет, что ни один нуждающийся в помощи без помощи не остается. Иногда этого просто приходится подождать какое-то время: «К психологу обычно можно попасть через две недели. На прием к социальному педагогу в Выру попадают за неделю».
Опыт Мынистаской школы показывает, что если ребенок с расстройством поведения нуждается в отдельном обучении, что на это обычно не хватает денег. Нийдумаа считает, что тут нужна большая помощь от государства. Сейчас государственное финансирование, по ее словам, не соответствует потребности.
«Если государство взяло курс на то, что все дети должны ходить в обычную школу, то на это должны быть деньги. Нельзя так, что мы принимаем решение, а школы должны думать сами, как справляться».