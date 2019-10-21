Пн, 21.10.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Грузию за 50 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Грузию за 50 евро!

Грузия. Иллюстративное фото.

ФОТО: VANO SHLAMOV/AFP

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Риги на Мальту начиная с 42 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Родос начиная со 120 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Пенсильванию начиная с 266 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Маврикий начиная с 491 евро

Туда-обратно из Таллинна в Грузию начиная с 50 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная со 146 евро

Туда-обратно из Таллинна на греческие острова начиная со 161 евро

Туда-обратно из Таллинна в Наполи начиная со 171 евро

Туда-обратно из Хельсинки в юго-восточную Азию начиная с 383 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 434 евро

Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 528 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Чили начиная с 568 евро

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