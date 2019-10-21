Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Грузию за 50 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Риги на Мальту начиная с 42 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Родос начиная со 120 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Пенсильванию начиная с 266 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Маврикий начиная с 491 евро
Туда-обратно из Таллинна в Грузию начиная с 50 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная со 146 евро
Туда-обратно из Таллинна на греческие острова начиная со 161 евро
Туда-обратно из Таллинна в Наполи начиная со 171 евро
Туда-обратно из Хельсинки в юго-восточную Азию начиная с 383 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 434 евро
Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 528 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Чили начиная с 568 евро