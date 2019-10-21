Пн, 21.10.2019
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  • Сработавший датчик угарного газа предотвратил несчастный случай

Сработавший датчик угарного газа предотвратил несчастный случай

Спасатели.

ФОТО: Päästeamet

В конце прошлой недели в Пыхья-Таллинне сработавший датчик угарного газа спас жильцов дома от потенциальной трагедии.

18 октября в 20.19 в центр тревоги поступило сообщение об утечке газа на улице Мадала, где в одной из квартир сработал датчик угарного газа. Прибывшие на место спасатели зафиксировали в квартире высокое содержание угарного газа, эвакуировали людей и проветрили помещения, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

После этого уровень угарного газа упал до нулевой отметки. Спасатели проинструктировали жильцов и случаем занялись специалисты. Никто не пострадал.

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