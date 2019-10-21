Сработавший датчик угарного газа предотвратил несчастный случай

18 октября в 20.19 в центр тревоги поступило сообщение об утечке газа на улице Мадала, где в одной из квартир сработал датчик угарного газа. Прибывшие на место спасатели зафиксировали в квартире высокое содержание угарного газа, эвакуировали людей и проветрили помещения, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.