Сработавший датчик угарного газа предотвратил несчастный случай

В конце прошлой недели в Пыхья-Таллинне сработавший датчик угарного газа спас жильцов дома от потенциальной трагедии.
18 октября в 20.19 в центр тревоги поступило сообщение об утечке газа на улице Мадала, где в одной из квартир сработал датчик угарного газа. Прибывшие на место спасатели зафиксировали в квартире высокое содержание угарного газа, эвакуировали людей и проветрили помещения, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
После этого уровень угарного газа упал до нулевой отметки. Спасатели проинструктировали жильцов и случаем занялись специалисты. Никто не пострадал.