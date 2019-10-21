Реальная доходность пенсионных фондов III ступени в Эстонии в глубоком минусе

Об этом сообщило британское издание Financial Times, передает Rus.ERR.

По данным Европейской федерации инвесторов и пользователей финансовых услуг Better Finance, в 2018 году доходность пенсионных фондов III ступени в Эстонии после вычета инфляции и платы за управление составила -9,8%.

В глубоком минусе также оказались пенсионные фонды в Литве, Латвии, Болгарии и Испании. Небольшую положительную реальную доходность показали только австрийские фонды.