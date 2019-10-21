Пн, 21.10.2019
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Реальная доходность пенсионных фондов III ступени в Эстонии в глубоком минусе

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Накопления. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Реальная доходность добровольных пенсионных фондов, известных как III ступень пенсионной системы, оказалась в прошлом году плохой по всей Европе, но самая большая отрицательная доходность зафиксирована в Эстонии.

Об этом сообщило британское издание Financial Times, передает Rus.ERR.

По данным Европейской федерации инвесторов и пользователей финансовых услуг Better Finance, в 2018 году доходность пенсионных фондов III ступени в Эстонии после вычета инфляции и платы за управление составила -9,8%.

В глубоком минусе также оказались пенсионные фонды в Литве, Латвии, Болгарии и Испании. Небольшую положительную реальную доходность показали только австрийские фонды.

Реальная доходность фондов второй пенсионной ступени также в основном была отрицательной.

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