Фото: в Кейла вандалы совершили массовый прокол шин

«По состоянию на 9:00 понедельника, 21 октября, в полицию поступили сообщения из 12 различных мест, где были спущены шины. Речь идет о повреждениях от проколов и количество пострадавших транспортных средств велико», - сообщила Кейлаская горуправа в Facebook.

Тех людей, автомобили которых были каким-либо образом повреждены на выходных, просят сообщать об этом в полицию по номеру 112. Первый звонок о проколотых шинах поступил в полицию в субботу около 9:00.