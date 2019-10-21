Фото: в Кейла вандалы совершили массовый прокол шин

На выходных автомобильные шины были проколоты как минимум в 12 различных местах в Кейла.
«По состоянию на 9:00 понедельника, 21 октября, в полицию поступили сообщения из 12 различных мест, где были спущены шины. Речь идет о повреждениях от проколов и количество пострадавших транспортных средств велико», - сообщила Кейлаская горуправа в Facebook.
Тех людей, автомобили которых были каким-либо образом повреждены на выходных, просят сообщать об этом в полицию по номеру 112. Первый звонок о проколотых шинах поступил в полицию в субботу около 9:00.
«Если горожане замечают что-то необычное, просим сообщать об этом участковому полицейскому Аннике Коппель по электронной почте annika.koppel@politsei.ee или ведущему участковому Марту Мерикюллю - mart.merikyll@politsei.ee. Также для передачи информации вы можете звонить стражам порядка в полицейский участок в режиме 24/7 по номеру 6125710 или по рабочим дням с 9:00 до 17:00 в Кейлаский полицейский участок по номеру 6124510», - порекомендовала горуправа.