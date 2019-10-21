Поезд Таллинн-Москва переходит на зимнее расписание

По новому зимнему расписанию поезд будет отправляться c Балтийского вокзала Таллинна в 16.00, из Санкт-Петербурга в 1.05 и прибывать в пункт назначения на Ленинградский вокзал Москвы на следующее утро в 9.30.

Из Москвы в направлении Эстонии поезд будет отправляться в 22.15, из Санкт-Петербурга в 6.25 и прибывать на Балтийский вокзал Таллинна на следующий день около обеда, в 12:45.

По пути международный поезд делает многочисленные остановки, как в Эстонии, так и на территории России.